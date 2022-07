Basket, Petrucelli convocato nuovamente in Nazionale

Dopo l’amichevole contro la Slovenia e dopo aver giocato la prima gara ufficiale in Olanda contro i Paesi Bassi, prosegue l’avventura con la Nazionale italiana per John Petrucelli, fresco di passaporto del Bel Paese e uomo cardine della Germani.

La selezione di Pozzecco lavorerà in Trentino dal 3 al 10 di agosto. Dopo il training camp in Trentino, la squadra si trasferirà a Bologna per affrontare la Francia in una prima amichevole (venerdì 12 agosto, Unipol Arena, Casalecchio di Reno, alle 20.30). Poi il viaggio a Montpellier per restituire la visita ai francesi e la trasferta per il torneo di Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto).



Prima dell’esordio all’EuroBasket gara esterna contro l’Ucraina (sede da definire) il 24 agosto e match casalingo contro la Georgia il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it