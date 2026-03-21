Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese raggiunta in vetta
Il blitz del Vespa Castelcovati nel derby cambia ancora gli equilibri in vetta nella Divisione Regionale 2. I gialloneri superano la capolista Capriolese per 73-62, salgono a quota 24 punti in classifica e permettono a Quistello, vittorioso 72-66 sul Basket Bancole, di riagganciare i franciacortini al primo posto. La classifica vede ora infatti mantovani e Capriolese appaiati a quota 34.
Vince anche la Padernese che, nel secondo derby di giornata, interrompe la striscia positiva di Trenzano imponendosi 56-44. Il gruppo di Ferrari conduce a lungo la gara, ma si blocca nell’ultimo e decisivo periodo, subendo un parziale di 19-4 che gli costa la partita.
Altro giro, altro derby. Nel terzo confronto tra formazioni bresciane, Roncadelle supera agevolmente i Terre Basse Cowboys per 89-56. Ottima prova del duo Caramatti-Gardin, che mette a referto 19 punti a testa, seguiti dai 17 di Cirimbelli. Ai Cowboys non basta un Sartora da 23 punti per conquistare una vittoria che manca dal 23 gennaio.
Successo importante, infine, per il Cus Brescia, che espugna il parquet del fanalino di coda Calvenzano per 61-54 e aggancia Trenzano a quota 16 in classifica.
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