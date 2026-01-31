Giornale di Brescia
Basket

Basket, Divisione Regionale 2: Padernese e Capriolese in vetta

Francesco Venturini
Nella settimana valida per la seconda giornata di ritorno cade la capolista Quistello, travolta 87-58 sul parquet della Soresinese
La Padernese è tornata in cima alla classifica, insieme alla Capriolese
Continuano le sorprese nel campionato di Divisione Regionale 2. Nella settimana valida per la seconda giornata di ritorno cade la capolista Quistello, travolta 87-58 sul parquet della Soresinese: un risultato pesante che permette a Padernese e Capriolese di agganciare la vetta a quota 24 punti.

Primo posto

La Padernese passa sul campo del Basket Bancole 67-73, trascinata dalla coppia Iacovelli–Galimberti, decisiva con 38 punti complessivi. Vittoria esterna anche per la Capriolese, che si impone 67-79 sul parquet del Cus Brescia grazie alle prestazioni di Andrea e Mattia Curti, autori rispettivamente di 22 e 14 punti.

L’altro derby

Nel secondo derby bresciano di giornata, il Vespa Castelcovati supera Trenzano 80-70 al termine di una gara avvincente e giocata a viso aperto. I padroni di casa partono forte nel primo quarto, dominando a rimbalzo offensivo, ma Trenzano non molla e rientra in partita al 20’ (37-35). Nella ripresa è un continuo botta e risposta, con il punteggio che resta in equilibrio fino ai minuti finali, quando Ambrosi firma il break decisivo con un 5 su 5 che consegna i due punti a Castelcovati.

Gli altri risultati

Cadono infine Terre Basse Cowboys e Roncadelle. I Cowboys vengono sconfitti 87-79 a Caravaggio, trascinata da un super Ciani, autore di 26 punti. Netta invece la sconfitta di Roncadelle, che cede 65-42 contro Sustinente in un match a senso unico, con nessun giocatore bresciano capace di chiudere in doppia cifra.

Argomenti
Divisione Regionale 2
