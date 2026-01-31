Basket, Divisione Regionale 2: Padernese e Capriolese in vetta

Continuano le sorprese nel campionato di Divisione Regionale 2. Nella settimana valida per la seconda giornata di ritorno cade la capolista Quistello, travolta 87-58 sul parquet della Soresinese: un risultato pesante che permette a Padernese e Capriolese di agganciare la vetta a quota 24 punti.

Primo posto

La Padernese passa sul campo del Basket Bancole 67-73, trascinata dalla coppia Iacovelli–Galimberti, decisiva con 38 punti complessivi. Vittoria esterna anche per la Capriolese, che si impone 67-79 sul parquet del Cus Brescia grazie alle prestazioni di Andrea e Mattia Curti, autori rispettivamente di 22 e 14 punti.

L’altro derby

Nel secondo derby bresciano di giornata, il Vespa Castelcovati supera Trenzano 80-70 al termine di una gara avvincente e giocata a viso aperto. I padroni di casa partono forte nel primo quarto, dominando a rimbalzo offensivo, ma Trenzano non molla e rientra in partita al 20’ (37-35). Nella ripresa è un continuo botta e risposta, con il punteggio che resta in equilibrio fino ai minuti finali, quando Ambrosi firma il break decisivo con un 5 su 5 che consegna i due punti a Castelcovati.

Gli altri risultati

Cadono infine Terre Basse Cowboys e Roncadelle. I Cowboys vengono sconfitti 87-79 a Caravaggio, trascinata da un super Ciani, autore di 26 punti. Netta invece la sconfitta di Roncadelle, che cede 65-42 contro Sustinente in un match a senso unico, con nessun giocatore bresciano capace di chiudere in doppia cifra.