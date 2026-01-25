Giornale di Brescia
Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese perde la vetta

Francesco Venturini
I franciacortini cedono lo scettro a Quistello, vittorioso 98-77 con il Cus Brescia. Il Vespa Castelcovati si aggiudica il derby con Roncadelle
Weekend amaro per il Cus Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Weekend amaro per il Cus Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Cambiano gli equilibri in vetta alla classifica del campionato di Divisione Regionale 2. La Padernese cade a sorpresa sul parquet di Caravaggio per 69-68 e perde lo scettro di capolista, che passa nelle mani di Quistello, vittorioso 98-77 contro il Cus Brescia nel match disputato in serata. Ai franciacortini non bastano i 20 punti di Bosio, i 16 di Prandini e i 13 di Iacovelli: a decidere l’incontro è Vallotta, glaciale dalla lunetta nel finale e decisivo nel consegnare i due punti ai bergamaschi.

Cus Brescia ko

Non c’è invece storia nel confronto tra Quistello e Cus Brescia. I padroni di casa partono fortissimo con un parziale di 32-12, volano all’intervallo sul 57-31 e gestiscono senza affanni il vantaggio fino alla sirena finale. Ne approfitta la Capriolese, che aggancia la Padernese al secondo posto a quota 22 punti superando Bancole 85-60. Protagonista assoluto Cantamessa, miglior realizzatore con 20 punti. Positivi anche gli apporti di Piva e di Mattia e Andrea Curti, che chiudono rispettivamente con 15, 14 e 13 punti.

Gli altri risultati

Nel derby bresciano tra Roncadelle e Vespa Castelcovati sono gli ospiti a imporsi con un netto 71-51. Un successo che vale a Castelcovati il settimo posto in classifica a quota 14 punti. Sorridono anche i Terre Basse Cowboys, che superano Sustinente 70-64 grazie soprattutto all’ottima prova di Sartora, autore di 21 punti. Infine, cade all’overtime Trenzano nel match casalingo contro Calvenzano, fanalino di coda. I bassaioli arrivano all’intervallo lungo con un punto di ritardo, trovano il pareggio nel finale e trascinano la gara al supplementare, che però si rivela fatale: gli ospiti piazzano il parziale di 14-7 e chiudono sul 79-72.

Divisione Regionale 2
