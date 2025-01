Basket Divisione Regionale 1, i risultati dell’ultima giornata di andata

È ripreso nel weekend il campionato di Divisione Regionale 1. In calendario c’erano gli incontri valevoli per l’ultima giornata d’andata. La Lic Verolanuova si era già assicurata il titolo di campione d’inverno ed ha ripreso la marcia vincente espugnando nettamente (74-57) il parquet dell’Excelsior Bergamo in un match testa coda. Una partenza decisa (22-7) lancia i bassaioli in terra orobica. La necessaria intensità difensiva consente agli uomini di Cullurà di prendere in mano il controllo della sfida, che verrà gestita senza problemi fino al termine.

È un successo del collettivo per la Lic, che va in doppia cifra con quattro effettivi.

I Pythons Montichiari battono la Virtus Desenzano nel derby e raggiungono il Sarezzo sul secondo gradino. L’incrocio tra bassaioli e gardesani si è deciso dopo un supplementare riservando un’altalena di emozioni. Il match è stato caratterizzato da un estremo equilibrio per quaranta minuti. Sorpassi e contro sorpassi che però non hanno visto nessuna delle due squadre riuscire ad imporsi sulla rivale. I gap sono stati piuttosto contenuti. Nell’appendice di gara ha dimostrato una maggior freschezza la squadra di Scaroni, protagonista del decisivo parziale di 10-2 che ha deciso la contesa sul 74-66. Montichiari ha avuto nella coppia Delibasic-Pezzali l’arma in più a livello offensivo. I due giocatori hanno realizzato 21 punti a testa.

Nel complesso ha offerto una buona prestazione di squadra anche Desenzano portando ben quattro effettivi in doppia cifra: Bof, Lanfredi, Zoccoli e Amadini. Il River Orzinuovi finisce ko a Vimercate (105-67) nella prima uscita del nuovo anno e compie, quindi, un passo indietro, soprattutto sul piano della prestazione. Gli orceani sono stati condannati ad un approccio iniziale negativo. Il notevole ritardo nella prima parte del match (54-34) ha pesato nell’economia del match.

L’anno nuovo si apre con uno stop anche per il Sarezzo, che cade a Verolanuova nel secondo derby della giornata. La Gs Verolese di impone nettamente (85-58) riuscendo quindi a trovare subito il sorriso nel primo match del 2025. L’incontro è equilibrato per metà gara, poi i padroni di casa salgono di tono in attacco sciorinando una prova di notevole concretezza specialmente nel terzo quarto, come evidenzia il break di 32-16. La formazione di Griffo vola con cinque uomini in doppia cifra (Manziana 22, Savio 15) e si conferma nel centro classifica con 12 punti.

Classifica Lic Verolanuova 24 p.ti; Gussola, Sarezzo e Montichiari 18; River Orzinuovi e Agrate 16; Treviglio, Verolese, Desenzano e Vimercate 12; Melzo 10; Biassono 8; Rovagnate 4; Excelsior Bg 2

R.C.