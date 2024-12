Basket Divisione Regionale 1, Verolanuova allunga su Sarezzo

Si è giocata nel weekend la penultima giornata d’andata di Divisione Regionale 1, che adesso osserverà qualche settimana di pausa per le festività natalizie. Impegnata in un derby dall’elevato coefficiente di difficoltà, la Lic Verolanuova supera di misura (74-72) i Pythons Montichiari e brinda ad un’affermazione che ha un valore notevole. La truppa di coach Cullurà festeggia il titolo di campione d’inverno con un turno d’anticipo, approfittando della sconfitta del Sarezzo.

A Verolanuova si assiste ad un confronto equilibrato e combattuto. I locali cercano più volte l’allungo, ma gli uomini di Scaroni sfoderano una prova di sostanza per carattere ed abnegazione e restano sempre in partita. La rimonta ospite si concretizza nella parte finale, Montichiari fallisce di un soffio la possibilità di rinviare l’esito del match al supplementare. Pedretti e Severgnini sono i trascinatori della Lic, mentre Delibasic si conferma, una volta in più, il consueto punto di riferimento dei Pythons, top scorer alla fine con 22 punti. Verolanuova porta a +4 il vantaggio sul Sarezzo, immediata inseguitrice.

Passo falso di Sarezzo

I valtrumplini, protagonisti fin qui di un’ottima prima parte di stagione, perdono in casa contro Vimercate (65-76), che pone fine, quindi, alla lunga serie positiva della squadra di Milanesi, che durava da sei partite. Sarezzo lotta (ben quattro effettivi in doppia cifra), ma Vimercate si rivela più preciso e continuo nella seconda parte dell’incontro, riuscendo a costruire il decisivo margine di vantaggio.

Sorride Orzinuovi

Il River Orzinuovi chiude l’anno con il sorriso regolando 77-69 il Biassono. Gli orceani comandano dall’inizio e confezionano anche un break significativo, controllando poi il tentativo di rientro degli ospiti. Apollonio (22 punti), Piscioli e Sbardolini sono i principali terminali della compagine di Maioli, che adesso può difendere un posto play off e può anche gestire un prezioso tesoretto di vantaggio sulla nona classificata.

Verolese corsara a Desenzano

Nel secondo derby in programma, la Gs Verolese si rende protagonista di un prezioso blitz in esterna violando 68-61 il parquet della Virtus Desenzano. I bassaioli forniscono una prova di qualità conducendo praticamente dall’inizio, appoggiandosi alla serata monstre al tiro di Ferrarini, di Manziana e di Assoni, rispettivamente 18, 20 e 16 punti.

La classifica

Lic Verolanuova 22 punti; Sarezzo 18; River Orzinuovi, Gussola e Montichiari 16; Agrate 14; Treviglio e Desenzano 12; Vimercate e Verolese 10; Biassono e Melzo 8; Rovagnate 4; Excelsior Bg 2.