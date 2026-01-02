Basket B Interregionale, sfide delicate per Iseo e Gardone

Un avvio con il botto: il nuovo anno di serie B Interregionale si aprirà con due delicatissime trasferte in contemporanea per Iseo e Gardone, in campo sabato alle 20.30 per la penultima giornata del girone d’andata. Per i valtrumplini sarà tentativo di blitz nella tana della capolista Ozzano, al momento in vetta con 11 vittorie ed una sola sconfitta, mentre i sebini saranno attesi in terra bergamasca da Romano, al momento a due sole lunghezze dai gialloblù in una classifica che entrambe le bresciane possono ancora cercare di scuotere prima del giro di boa dell’inizio del girone di ritorno.

La truppa di Sguaizer, al momento tredicesima a otto punti, dovrà ritrovare i bei ritmi messi in campo nelle ultime due vittorie insaccate sul finire del 2025 sotto la guida dei nuovi innesti Paci e Mascadri e grazie ai senatori di questa stagione: dietro Cravedi (14,8 punti di media in 12 gare), anche Basso (11,4), Tonut e Lui (9,8 per entrambi), in attesa di recuperare dall’infortunio del mese scorso anche capitan Nacho Davico. I biancoblù dovranno vedersela contro una delle corazzate di questa stagione, trascinata da Diambo (16,4) e Carnovali (15,6 e miglior realizzatore da tre del campionato): per gli emiliani un solo passo falso, arrivato a novembre contro Oderzo, unica pecca in un percorso di fatto fin qui impeccabile.

Anche per i sebini servirà ripartire dalla bella vittoria casalinga su Carrè che ha chiuso il 2025 è che è valsa il quinto successo stagionale e l’undicesimo posto. Capitan Mirko Gentili e compagni andranno quindi alla ricerca di un aggancio che sarebbe oro in una classifica ancora compatta nelle posizioni centrali: con Padova, Pordenone e Romano a 12 punti e i sebini alla pari con Reggio Emilia e Montebelluna a 10, un successo consentirebbe ai ragazzi di Perucchetti di rosicchiare posizioni utili in ottica play off. Contro i bergamaschi, che cercheranno di scrollarsi di dosso il tonfo dell’ultima giornata in casa di Oderzo (75-55 il risultato finale), attenzione a Milesi (15 punti di media), Turel (13,8) e Carrara (11,7), al momento le armi migliori nell’arsenale di coach Fumagalli.

Serie C

In serie C, invece, l’anno nuovo prenderà il via con l’atteso derby tra Ospitaletto e Gussago, in programma in casa della corte di Rossi sabato alle 18: allo stesso orario Manerbio attenderà Casalasco, Pisogne sarà impegnata in terra mantovana sul parquet di Viadana, mentre alle 18.30 toccherà a Verolanuova, che aspetta nella Bassa Gorgonzola. Turno di riposo invece per Mazzano, che aveva anticipato la prima giornata di ritorno al 17 dicembre, vincendo in casa di Carpe Diem.