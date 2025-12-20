Giornale di Brescia
Basket, B Interregionale: Iseo chiude l’anno col sorriso

Francesco Venturini
Carrè battuta 70-54. Partenza lenta poi il break decisivo: Dal Pos e Bedini trascinano i lacustri, che salgono a quota 10 punti in classifica
Mirko Gentili - Foto Nicola Agostini
Mirko Gentili - Foto Nicola Agostini
Iseo chiude il 2025 nel modo migliore possibile. I lacustri si sbarazzano senza troppi problemi di Carrè e, imponendosi 70-54, salgono a quota 10 punti in classifica.

Il match

L’avvio è contratto, con il punteggio che fatica a decollare e tanti errori su entrambi i fronti. Rodriguez rompe il ghiaccio per Carrè, ma la risposta di Milovanovic è immediata. Il canestro del lungo dà anche il via al tradizionale lancio natalizio dei peluche dagli spalti, destinati ai bambini ricoverati all’ospedale di Iseo. I padroni di casa iniziano così a prendere fiducia: Bedini apre le danze, poi Joksimovic e Dal Pos entrano in partita e firmano il primo strappo. Carrè prova a restare agganciata interrompendo un lungo digiuno offensivo, ma nel finale del quarto è ancora Iseo a farsi preferire. Fantino incide con punti pesanti e grande applicazione difensiva, mentre Procacci, proprio sulla sirena, trova il canestro dalla media che manda le squadre al primo riposo sul 15-7. Nemmeno la pausa riesce a dare ritmo agli ospiti. Carrè continua a faticare in attacco e il gruppo di Perucchetti ne approfitta lentamente; con Fantino, Gentili, Procacci e Bedini il vantaggio cresce fino al +15.

Gli ospiti cercano una timida reazione affidandosi a Chemello, ma prima Dal Pos e poi la coppia Milovanovic–Bedini fanno nuovamente il vuoto, spingendo i lacustri sul 31-13. Nel finale arrivano alcuni squilli di Carrè con Rodriguez e Crosato, ma Dal Pos, preciso dalla lunetta, mantiene ampio il margine. All’intervallo il tabellone recita 33-18 in favore di Iseo.

Secondo tempo

Dopo la pausa lunga l’inerzia non cambia. Dal Pos fa ciò che vuole e punisce ripetutamente gli ospiti dall’arco, Bedini continua a brillare vestendo i panni dell’uomo assist e servendo cioccolatini che i compagni trasformano in punti facili. Il divario diventa presto enorme e a tre minuti dal termine i padroni di casa volano sul 52-26, di fatto chiudendo anzitempo la contesa. Ma Iseo non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. È ancora Dal Pos, con l’ennesima bomba di serata, a trascinare i suoi fino al 59-31 che chiude la terza frazione.

L’ultimo quarto conta poco ai fini del risultato. Il gruppo di Calgaro approfitta di qualche leggerezza di troppo dei sebini e quanto meno cerca di ridurre il gap. Iseo stacca la spina e a muovere la retina sono i soli Gentili, Bedini, Milovanovic e Fantino. Poco importa, termina 70-54: i gialloblu tornano a sorridere e conquistano una vittoria importante per classifica e morale.

Tabellino

Iseo 70-Carrè 54

Coram Iseo: Veronesi 2, Dal Pos 21, Procacci 7, Joksimovic 3, Gentili 7, Bedini 10, Sterzi ne, Milovanovic 12, Reghenzi 2, Fantino 6, Zugni ne. All: Peucchetti
Pizeta Express Carrè: dalle carbonare, fongaro 3, schiavon 3, montanari, rigon 5, chemello 15, borsetto ne, ronzani 7, crosato 4, rodriguez 17. all.: calgaro.
Note: parziali 15-7, 33-18, 59-31

