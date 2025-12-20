Basket, B Interregionale: la Gardonese batte 62-55 la Virtus Padova

Con un brivido sul finale, ma con la certezza di avere messo a segno un colpo importante: è una Gardonese cinica quando serve a sbancare 62-55 al PalaItis ai danni della Virtus Padova in una gara dominata per i primi 30’. Sono due punti importantissimi quelli guadagnati dalla squadra di Sguaizer: brillano a referto i 16 punti di Tonut e i 14 di Paci, iscritti insieme a Basso (10) all’elenco della doppia cifra.

Primo tempo

I biancoblù partono forte, premendo sull’acceleratore con il tandem Paci e Tonut: Gardone afferra le redini della gara senza difficoltà e ai 10’ é 17-9. È ancora Paci a stappare il secondo quarto: Padova risponde, ma Basso firma il più dieci senza particolari difficoltà. I veneti incalzano, Gardone non permette al gap di assottigliarsi e rimane muso avanti, chiudendo sulla sirena sul 34-21.

Secondo tempo

La ripresa rimane fermamente in tinte biancoblù: Gardone vola grazie ad una bella prestazione di tutto il collettivo, e i veneti vengono strapazzati senza particolari possibilità d’appello. La ciurma di Sguaizer arriva a toccare anche il più diciannove e ai 30’ é 51-34. Sembrerebbe fatta, ma i veneti dimostrano di avere ancora qualche colpo in canna: la gara si fa rapidamente in salita sotto i colpi di Trentini e Scancelli, abili a imporre un parziale secco di 21-11 nel quarto. È lodevole, ma non basta: Gardone stringe i denti e non consente alla rimonta di completarsi del tutto, tenendo la testa fuori dall’acqua grazie a qualche colpo di Basso, Tonut e Paci. Il PalaItis può tornare a respirare: Gardone raccoglie un’altra vittoria importante in ottica classifica.

Il tabellino

Gardonese 62-Virtus Padova 55

Pall.Gardonese: Vezi, Franchi ne, Cravedi 9, Santi 3, Tonut 16, Lui 8, Amo 2, Basso 10, Mascadri, Mobilio ne, Sambrici ne, Paci 14. Allenatore: Sguaizer.

Banca Annia Virtus Padova: Fasolo 2, Moretti 6, Biancotto 7, Trentini 6, Bellarosa 17, Giovacchini ne, Bianconi ne, Pilone 2, Rigon 3, Scancelli 12, Bedin ne. Allenatore: De Nicolao.

Arbitri: Marzellotta e Favaro.

Parziali: 17-9: 34-21; 51-34.