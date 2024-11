Basket B Interregionale, Migal e Iseo cercano continuità

Parola d’ordine: «continuità». Proseguire la scia di vittorie, sull’onda dell’entusiasmo in un periodo ricco di soddisfazioni: è questo l’obiettivo di Gardonese e Iseo all’alba della nona giornata d’andata in B Interregionale.

La classifica

I sebini – a caccia del terzo successo consecutivo dopo gli sgambetti inflitti a Pizzighettone e Nervianese – ospiteranno domani alle 21 al PalAntonietti gli emiliani di Bologna.

Per i cugini della Migal la palla a due è in programma domenica alle 18: il PalaItis potrebbe diventare teatro del quarto risultato utile consecutivo per la truppa di coach Perucchetti, che dovrà vedersela invece con Sansebasket, fanalino di coda del girone.

Le due bresciane sono al momento appaiate al terzo posto a 10 punti, in compagnia della Sangiorgese e a due sole lunghezze di distanza dalla coppia capolista Pizzighettone e Curtatone: questo fine settimana – incastri permettendo – potrebbe quindi diventare una più che ghiotta occasione per tentare l’assalto alla vetta.

Iseo

I lacustri si troveranno di fronte una compagine attrezzata, reduce da due vittorie casalinghe importanti su Nervianese e Sangiorgese, e al momento distante solamente due lunghezze dai sebini. Una sfida potenzialmente ostica, che i ragazzi di Mazzoli dovranno inquadrare sin dai primi minuti, evitando gli alti e bassi nei 40’ di gioco, risultati fatali ad inizio stagione.

Gardonese

Gardonese, Nacho Davico

Per i valtrumplini, invece, la gara con Sanse offre, sulla carta, meno ostacoli: i cremonesi, vecchia conoscenza della Migal – oltre che di coach Perucchetti, ex di lusso della sfida –, hanno al momento portato a casa solamente due successi.

I biancoblù non dovranno però abbassare la guardia, con i soliti Davico, Jovanovic e Grani, oltre al ritrovato Basso, chiamati all'ennesima prova convincente in fase offensiva.