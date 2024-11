Basket B Interregionale, Gardonese a valanga: terza vittoria di fila

È una serata da incorniciare, su un parquet casalingo che, ancora una volta, si rivela talismano: la Migal travolge Social Osa per 75-54, salendo a quota dieci punti e inanellando così la terza vittoria consecutiva.

In una gara sempre condotta muso avanti – a parte fugace sorpasso nel primo quarto degli ospiti – i biancoblù fanno il bello e il cattivo tempo, con quattro giocatori in doppia cifra: oltre all’ormai assodato tandem Davico e Jovanovic (18 a testa), brillano Grani (10) e un finalmente ritrovato Basso, che con 16 punti a referto si dimostra di nuovo operativo al cento per cento.

Il match

I valtrumplini dominano tutte e quattro le frazioni, senza dare segni di cedimento neanche in un finale già scritto. I biancoblù partono bene con Jovanovic e Mazzantini: muso avanti sin dalle prime battute, con i meneghini abili però a mantenersi in contatto. Dopo 7’ Quiroz firma il sorpasso per gli ospiti, ma i valtrumplini ribaltano rapidamente con Basso e Jovanovic – gelidi dall’arco – e chiudono ai 10’ avanti 15-10.

È Motta a stappare da tre la seconda frazione: i ragazzi di Perucchetti prendono le redini della gara con convinzione e si allungano fino al 22-15, ingranando la quarta e aumentando il gap grazie ai colpi di Davico e Jovanovic. Sulla sirena di metà è 35-26 per i padroni di casa.

La ripresa

Il predominio viene mantenuto anche nella ripresa: i milanesi cercano di assottigliare la distanza con Bossola e Quiroz, ma a metà il gap è di nuovo sulle 10 lunghezze. Il solito capitan Davico trascina i suoi in tandem con Basso, strappando ai 30’ un 53-41 che chiude virtualmente i giochi. L’ultimo quarto è utile solo alle – positive – statistiche: i biancoblù tengono alta la concentrazione, concedendo poco agli ospiti e mettendo a referto un parziale netto di 22-13 che manda segnali decisamente positivi a coach Perucchetti.

Il tabellino

Gardonese-Social Osa 75-54

Mi.Ga.L Gardonese: Davico 18, Porta, Santi 1, Grani 10, Motta 4, Sambrici ne, Basso 16, Jovanovic 18, Mazzantini 8, Renna ne, Malagnini. All.: Perucchetti.

Social Osa: Casini 10, Macchi 3, Bossola 13, Esposito 3, Siepi, De Carlo 3, Quiroz 18, Viscardi ne, Toso 4, Forte. All.: Passera.

Arbitri: Di Giuseppe e Cignarella.

Note: Parziali 15-10, 35-26, 53-41.