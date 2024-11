Basket B Interregionale, Iseo espugna il parquet di Nerviano

Iseo ci ha preso gusto: i sebini espugnano anche il parquet di Nerviano (78-82 il risultato finale) e, dopo l’impresa con Pizzighettone, si confermano nel gruppetto al terzo posto a soli due punti di distacco da Curtatone e Pizzighettone. I ragazzi guidati da Mazzoli faticano nel primo quarto ma mettono il turbo prima dell’intervallo per poi scappar via nella ripresa.

Brilla nuovamente la stella di Giacomo Bonavida (20) (che corona così una settimana magica dopo aver conseguito la laurea nei giorni scorsi), ma i gialloblù volano grazie anche alle ottime prestazioni di Federico Lui (17), del solito Procacci (16) e del rientrante Cravedi (12). Ai padroni di casa non bastano invece i 42 punti del trio Ceppi, Moscatelli, Segala.

La cronaca

L’avvio però, come dicevamo, è tutt’altro che roseo: la gara resta punto a punto fino alla metà della prima frazione di gioco, quando la Nervianese grazie ai centri di Goretti, Ceppi e Moscatelli inanella il parziale di 9-0 che porta il risultato sul 20-9. Ci pensano Lui e Cravedi a rendere la pillola meno amara: al 10’ è 22-13 per i padroni di casa.

La musica cambia decisamente nel secondo quarto: Cravedi mette subito la bomba del -6, Meroni segna dalla lunetta, ma Tommasetto imita il compagno e dall’arco riporta Iseo a contatto. La Nervianese preme nel tentativo di scappar via, ma al primo affanno Milovanovic, Bonavida e Gentili la puniscono portando i gialloblù ad una sola lunghezza di ritardo all’intervallo (39-38).

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi il match continua ad essere tosto ed equilibrato: ad ogni affondo dei locali Iseo risponde con la stessa moneta; sono però le zampate finali di Bonavida e di capitan Gentili a stappare definitivamente la gara e a portare gli ospiti sul 55-60 a 10’ dal termine. Iseo dimostra di aver definitivamente messo alle spalle la timidezza vista in alcune fasi delle prime gare nell’ultimo decisivo periodo. Procacci infila una tripla pesantissima con 8’27” ancora da giocare, Milovanovic risponde presente e segna altri due punti che permettono a Iseo di restare avanti.

La strada sembra in discesa ma Moscatelli e Segala decidono che non è ancora l’ora di mettere la parola fine all’incontro: i due si caricano sulle spalle il peso dell’attacco di casa e riportano la Nervianese sul 74-75 a 2 minuti dalla sirena. Nell’intenso finale però esce ancora tutta la classe e l’esperienza di Procacci che con l’ennesima bomba riporta i suoi sul +4 prima che Bonavida metta in cassaforte l’incontro con il 4 su 4 dalla lunetta che vale i due punti.

Il commento

Grande soddisfazione per coach Mazzoli - © www.giornaledibrescia.it

Al termine della gara coach Mazzoli è soddisfatto per l’importante risultato portato a casa dai suoi: «Sapevamo che la Nervianese fosse una squadra tosta da affrontare – ha commentato –. Siamo stati bravi a limitarli e, nonostante la fatica iniziale, ad uscire alla distanza per conquistare due punti pesanti in vista di questo finale di andata. Ora la classifica è positiva: era importante vincere, la prestazione di questa sera mi lascia ampiamente soddisfatto».

Il tabellino

Nervianese-Iseo 78-82

Pall. Nervianese: Bettanti 2, Zilio 12, Ceppi 14, Meroni 8, Moscatelli 14, Peri 2, Segala 14, Goretti 8, Bigarella, Goffi ne, Brambilla, Rossi 4. All.: Barbarossa.

Syneto Iseo: J.Raineri ne, T.Raineri ne, Cravedi 12, Procacci 16, Gentili 5, Bonavida 20, Tommasetto 3, Milovanovic 6, Lui 17, Arrighi 1, Balogun 2. All.: Mazzoli.

Arbitri: Pirazzi e Pittatore.

Note: Parziali 22-13, 39-38, 55-60.

La classifica

Pizzighettone e Curtatone 12, Iseo, Sangiorgese e Gardonese 10, Bologna e Reggio Emilia 8, Social Osa Milano, Nervianese, Blu Orobica 6, Cernusco e Sansebasket 4.