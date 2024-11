Basket B Interregionale, Iseo e Gardonese vogliono difendere la vetta

L’ultimo giro di boa della fase iniziale di B Interregionale si avvicina, e Migal e Syneto si preparano questo weekend alla gara che chiuderà il girone d’andata: al momento entrambe capoliste – insieme a Curtatone e Sangiorgese – a 14 punti, le bresciane cercheranno di mantenere la posizione, per dare il là al ritorno da prime della classe.

Trascinatori

Iseo inaugurerà la giornata domani alle 21 sul parquet del PalAntonietti contro Blu Orobica – attualmente a sei lunghezze dai lacustri – mentre i valtrumplini sono attesi domenica alle 17 al PalaSavena per la sfida contro Bologna. Due gare complesse, con una posta in palio non indifferente, ma che non spaventano gli attuali trascinatori delle compagini bresciane: dal lato gialloblù il ventitreenne Giacomo Bonavida, attualmente mattatore indiscusso del girone con 21 punti di media, e in casa Migal Igor Jovanovic, che con 17 punti a partita si è confermato finora il miglior realizzatore alla corte di Perucchetti.

L’11 dei sebini

Giacomo Bonavida, punto di riferimento per Iseo - © www.giornaledibrescia.it

«Personalmente penso che ci siamo resi protagonisti di un buonissimo inizio di stagione – ha commentato il numero 11 sebino –. Complessivamente abbiamo sempre lavorato bene, nonostante qualche match gettato al vento: siamo soddisfatti, nell’ultimo periodo abbiamo limitato gli errori iniziali e raggiunto la vetta. A livello personale sono contentissimo: mi sono ambientato bene, soprattutto a livello umano, cosa che penso si rifletta nelle mie prestazioni sul parquet».

Per quanto riguarda la sfida di domenica, invece, Bonavida suona la carica per i suoi. «Non sarà una partita facile: loro sono in un buon momento, e chi affronta le squadre in vetta arriva sempre con poche pressioni, sa di avere meno da perdere rispetto all’altra compagine. Ma noi siamo carichi e concentrati e ci faremo trovare pronti. Blu Orobica ha tre giocatori senior di altissima qualità: la partita è tutt’altro che scontata, noi dovremo confermarci sfruttando il nostro ottimo stato di forma».

La guardia biancoblù

Un entusiasmo condiviso anche dalla guardia biancoblù, che ha lodato le cinque vittorie consecutive della Migal, giunte dopo un avvio un po’ altalenante. «Non abbiamo sicuramente avuto un inizio semplice – ha spiegato Jovanovic –: abbiamo giocato solo le prime due partite al completo e poi siamo stati penalizzati da infortuni e problemi di salute, che hanno sicuramente portato ad un periodo difficile. Ora invece siamo quasi al completo, e abbiamo trovato il nostro ritmo e la nostra continuità. Sono felice di come stia andando questa stagione anche a livello personale: stiamo creando gruppo sia dentro che fuori dal campo, mi trovo davvero bene e questa cosa mi sta sicuramente aiutando anche sul parquet».

La gara contro Bologna di domenica? «Stiamo all’erta: veniamo da una settimana con turno infrasettimanale – valsa la grande vittoria a Pizzighettone mercoledì, ndr – il che ci ha sicuramente dato meno tempo rispetto al solito per preparare questa sfida. Sono però convinto che la affronteremo al meglio: abbiamo un grande staff e un ottimo allenatore, ci faremo trovare pronti».