Basket B Interregionale: Gardonese corsara a Pizzighettone

Bella, bellissima, folle Gardonese. Alla Migal riesce anche il blitz sul parquet di Pizzighettone, espugnato per 78-71: è la quinta vittoria consecutiva per la truppa di Perucchetti, che – forte dell’inciampo di Curtatone – raggiunge così i mantovani in vetta, insieme ai cugini della Syneto e alla Sangiorgese.

Leggi anche Basket B Interregionale, Iseo espugna Milano e vola in vetta

Un affollatissimo primo gradino del podio, che i valtrumplini possono meritatamente godersi al termine di una serata perfetta: una breve sofferenza in avvio, dominio tra secondo e terzo quarto, e, nel momento di difficoltà, una risposta da vera squadra che vale la vittoria finale. A referto dominano Basso (20 punti per la guardia ex Desio, on fire) e il solito Jovanovic (19).

Il match

La sfida prende il via timidamente: Pizzighettone dà il là con Mascadri, Basso riacciuffa, e le due compagini iniziano a prendere le misure l’una dell’altra. È dei padroni di casa il primo tentativo di fuga: Samija si fa fastidioso dall’arco, portando il tabellone sul 14-9. I biancoblù soffrono ma non mollano la presa, ribattendo con un 4-0 che li riporta a contatto: Pizzighettone però non molla, e ai 10’ è 19-16.

Gli sforzi dei valtrumplini vengono però rapidamente ripagati in avvio di secondo quarto: Motta dall’arco ribalta il risultato sul 19-21, imitato a strettissimo giro di boa da Porta. I cremonesi si mantengono comunque a contatto con Pedrini e Mascadri, chirurgici dalla distanza, e il match diventa un rapidissimo alternarsi di sorpassi e controsorpassi. È Basso a dare la spinta ai suoi dalla linea della carità, e Jovanovic finalizza con la bomba che vale, a metà quarto, il 36-25 per la Migal. Pizzighettone non molla il colpo, con Ndiaye a divertirsi sotto canestro, ma sono gli uomini di Perucchetti a gestire gli ultimi minuti prima della sirena, che al Palasport di Soresina suona sul risultato di 44-31 per gli ospiti.

La ripresa

I ritmi restano alti nella ripresa: gli uomini di Baiardo spingono, e Gardone concede qualcosa più delle frazioni precedenti. Sul 52-41 coach Perucchetti richiama i suoi, e il Palasport si accende. Basso concretizza dall’arco, Tolasi accorcia, la tensione sale alle stelle e il pubblico di casa inizia a gettare benzina sul fuoco: Gardone va in palla, Tolasi e Samija non perdonano, e con 10’ da giocare Pizzi tocca il meno quattro (54-58).

La tensione permane in avvio dell’ultimo giro di boa, ma la Migal ritrova il bandolo della matassa e impone un secco 9-0: Basso stappa il quarto, Motta lo imita, capitan Davico si inventa una magia da tre punti e poi da sotto canestro appoggia il pallone che vale il 67-54. Servono 6’ a Pizzighettone per segnare il primo canestro della gara: gli uomini di Passera rispondono però con uno speculare 9-0 che riaccende il palazzetto (63-67).

Motta dà agio ai suoi dalla distanza, Ndiaye restituisce il favore, i nervi saltano su panchine, parquet e spalti. Con 2’ sul cronometro Gardone guida 74-69. Pizzi spinge, gli uomini di Perucchetti mantengono il gap invariato e la buttano in ghiacchiaia: con 16” da giocare Jovanovic raccoglie un fallo preziosissimo. Dalla lunetta il numero 21 non trema, alle sue spalle Davico e Motta si abbracciano e iniziano a festeggiare la vittoria forse più pesante della loro stagione.

Il tabellino

Pizzighettone-Gardonese 71-78

Pizzighettone: Ciaramella 2, Pedrini 8, Vergnaghi ne, Ndiaye 14, Samija 17, Biondi ne, Belloni, Beghini, Pozzetti ne, Tolasi 5, Mascadri 15, Piccoli 10. All.: Baiardo.

Mi.Ga.L Gardonese: Davico 11, Porta 3, Santi, Grani 4, Tonut ne, motta 12, Sambrici ne, Basso 20, Jovanovic 19, Mazzantini 7, Renna ne, Malagnini 2. All.: Perucchetti.

Arbitri: Giudici e Orlandi

Note: parziali 19-16, 31-44, 54-58.

La classifica

Curtatone, Sangiorgese, Iseo e Gardonese 14, Pizzighettone 12, Bologna 10, Nervianese, Blu Orobica, Cernusco e Reggio Emilia 8, Social Osa Milano 6, Sansebasket 4.