Basket B Interregionale, Iseo espugna Milano e vola in vetta

Iseo non si ferma più: i sebini, spinti dai canestri di un super Giacomo Bonavida a cui si uniscono le ottime prestazioni di Cravedi e di un convincente Milovanovic, espugnano anche Milano e, imponendosi per 76-77 agganciano Curtatone in testa alla classifica. La situazione in vetta rappresenta perfettamente l’equilibrio della serie B interregionale con Iseo, Curtatone, Gardonese e Sangiorgese tutte appaiate a quota 14.

Il match

I ragazzi di Mazzoli volano fin dalle prime battute di gioco con un Bonavida letteralmente «on fire»: il numero 11 stappa la gara con la tripla del vantaggio e i due punti che valgono il 5-0 di parziale iniziale. Quiroz risponde con il gioco da tre punti che dà il là alla gara di Social Osa ma, ancora Bonavida, martella il canestro dei padroni di casa segnando tutti i primi 15 punti di Iseo.

Il gruppo dell’ex bresciano Marco Passera risponde però colpo su colpo: ci pensano prima Cravedi e poi il duo Milovanovic-Lui a segnare i canestri che permettono ad Iseo di portarsi sul 19-24. I meneghini non si scompongono e col break di 5-0 impattano nuovamente la gara, ma Bonavida conclude il primo periodo come l’aveva iniziato: tiro dall’arco e +3 ai 10’. Al rientro sul parquet Social Osa pareggia subito con Macchi: la gara resta punto a punto fino a 3’ dall’intervallo, quando Bonavida e Balogun confezionano l’ennesimo parziale di 6-0 che porta i sebini sul 46-40 al termine della seconda frazione di gioco.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi però i padroni di casa si riassestano e tornano a creare grattacapi agli ospiti. Social Osa manda a referto tutto il quintetto e rimette nuovamente in bilico le sorti della gara. Forte segna la tripla del sorpasso, Gentili dall’altra parte stecca: i milanesi premono e inchiodano il risultato con i due punti di Toso sul 62-57 a 10’ dalla sirena finale.

L’ultimo quarto – come ormai è abitudine – è da cardiopalma: Balogun mette la bomba del -2, Casini risponde con la stessa moneta. Social Osa vola sul +9 a metà periodo con il canestro di Siepi che sembrerebbe indirizzare la sfida. Niente di più falso: con un secco 12-0 Iseo, spinta da un grande Cravedi, ribalta tutto portandosi prima sul 72-75, e poi sul 76-77 finale con l’ultimo centro firmato sempre dal numero 5 in maglia gialloblù.

Soddisfazione

Coach Mazzoli della Basket Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

«È stata una gara difficile – ha commentato coach Mazzoli – non la nostra migliore partita, ma ciò che conta sono i due punti conquistati. Raggiungere la vetta fa sicuramente piacere: essere primi ci deve dare maggiore responsabilità. Il campionato è lungo ora non dobbiamo fermarci».

Il tabellino

Social Osa Milano-Iseo 76-77

Social Osa Milano: Casini 8, Macchi 11, Bossola 13, Esposito ne, Martino ne, Siepi 4, De Carlo 5, Quiroz 16, Carlone ne, Toso 10, Forte 9. All.: Passera.

Syneto Iseo: J.Raineri ne, T.Raineri ne, Cravedi 15, Procacci 3, Gentili 8, Franzelli ne, Bonavida 23, Tommasetto 6, Milovanovic 10, Lui 6, Arrighi, Balogun 6. All.: Mazzoli.

Arbitri: Vincenzi e Di Lello.

Note: parziali 24-27, 40-46, 62-57.