Basket B Interregionale, Iseo cade contro Curtatone

Poca precisione al tiro, soprattutto da tre punti, e una dose massiccia di sfortuna: la sconfitta di Iseo a Curtatone (81-67 il finale) si può riassumere così. Una serata storta per Gentili e compagni, condizionata dalle basse percentuali al tiro (emblematico il 3/31 dall’arco) e dalla malasorte, che ha privato coach Matteo Mazzoli, ancora una volta, di un elemento chiave come Emanuele Cravedi.

La tegola arriva già al quinto minuto del primo quarto: Cravedi, mentre tenta una tripla, viene toccato da un avversario, ricade male sulla caviglia ed è costretto ad abbandonare il parquet zoppicando vistosamente. Un colpo duro non solo per il match, ma anche in ottica derby. Forse con Cravedi in campo il risultato non sarebbe cambiato, ma la sua assenza ha pesato in una serata che costringe Iseo a salutare il primo posto, ora condiviso da Curtatone e Sangiorgese, quest’ultima vittoriosa a Cernusco.

Il primo quarto è equilibrato: se i lunghi sebini fanno la voce grossa sotto canestro, gli Stings rispondono con una prestazione clamorosa dall’arco, infilando sei triple nei primi dieci minuti. Il parziale di 22-19 tiene comunque la gara in bilico.

Dopo la pausa breve, Aguirrezabala inaugura il secondo periodo, ma Bonavida risponde immediatamente. Da lì in avanti si susseguono errori su entrambi i fronti, con Aguirrezabala e Federico Lui protagonisti di un botta e risposta. A cinque minuti dall’intervallo, Procacci accorcia le distanze sul -1, e Bonavida pareggia dopo un libero di Aguirrezabala. Curtatone però accelera con sei punti consecutivi firmati dal duo Lo e Biordi, cercando la prima fuga. Procacci, preciso dalla lunetta, riporta Iseo sul 44-38 all’intervallo, tenendo aperta la contesa.

Al rientro dagli spogliatoi, il match continua a essere combattuto: Iseo risponde colpo su colpo alle offensive dei padroni di casa e replica con un parziale di 6-0 al break di 7-0 di Curtatone. La bomba di Procacci sulla sirena del terzo quarto riaccende le speranze dei sebini e fissa il punteggio sul 60-53. La svolta definitiva arriva però a metà dell’ultimo periodo. Curtatone, trascinata dalla coppia Boudet-Lo, scava il solco decisivo, rendendo inutili i tentativi di rimonta degli ospiti. È Lo, scatenato, a chiudere i conti con una tripla che sigilla l’81-67 finale.

Tabellino

Curtatone 81-Iseo 67

Tea spa Jbstings Curtatone: Verri 16, Ciorciari, Ziviani, Lo 22, Pires, Miladinovic 3, Pasquino 4, Guirrezabala 7, Bortolotto, Biordi 15, Pettovello, Boudet 14. All.: Romero.

Syneto Iseo: J.Raineri ne, T.Raineri ne, Cravedi 4, Procacci 18, Gentili 2, Bonavida 10, Tommasetto 5, Milovanovic 4, Lui 14, Ballini, Arrighi ne, Balogun 10. All.: Mazzoli.

Arbtiri: Marchesi e Rossini.

Note: parziali 22-19, 44-38, 60-53.