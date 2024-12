Basket B Interregionale, la Gardonese supera la Blu Orobica

Con il derby alle porte, e in programma sul parquet di casa, serviva mandare un bel segnale sul Sebino: detto, fatto. La Migal Gardonese supera Blu Orobica per 77-62, e, in virtù della contemporanea sconfitta della Syneto sul campo di Curtatone, aggancia i cugini a 18 punti quattro giorni prima dell’attesissimo derby della prossima giornata.

In un match a tratti ripetitivo i valtrumplini reggono il pallino del gioco per tutti i 40’, fatto eccezione un breve momento di smarrimento all’inizio dell’ultima frazione. In una buona prestazione corale, primeggiano i più soliti: mattatore per i suoi risulta Mazzantini (14 a referto), seguono Davico (13), Grani (12), Jovanovic (12).

I padroni di casa ingranano la quarta sin dai primissimi secondi: Grani stappa la gara, Mazzantini lo imita dall’arco, e poi è uno statuario Basso ad infilare un personale 8-0 che spinge gli orobici a chiedere il time out dopo 5’ sul 15-6. Gli ospiti, però, continuano a boccheggiare, subendo la pressione della Migal in tutti i settori: Jovanovic allunga il gap con una bomba, Davico fa eco dalla stessa mattonella, e nonostante qualche segno di vita in più dei ragazzi di Albanesi a fine quarto, ai 10’ è 28-18.

La tensione inizia a serpeggiare nel secondo quarto, ma la Migal tiene botta: per i primi 4’ solo i padroni di casa vanno a segno, mentre la gara si fa macchinosa. Un trend che permane fino alla sirena di metà: Gardone finalizza poco ma si fa difensivamente impenetrabile, e sula sirena il tabellone luminoso segna 46-27. La partita non resta troppo bella da vedere neanche nella ripresa: Gardone tiene il muso avanti in serenità, ma tutti segnano poco e periodicamente è il nervosismo a farla da padrone nelle azioni.

I bergamaschi però, sanno approfittarne più dei locali: Simoncelli e compagni impongono un secco 9-0 che stordisce momentaneamente gli uomini di Perucchetti, consentendo agli ospiti di erodere parzialmente il gap e di chiudere ai 30’ sotto di nove lunghezze (59-50). Iniziato l’ultimo giro di boa, sono Mazzantini e Jovanovic ad alternarsi per dare respiro ai loro, ma gli orobici non demordono, e con 5’ sul cronometro strappano il meno quattro.

Il palazzetto diventa di fuoco. Motta si toglie lo sfizio dall’arco e dà il la alla Migal per rimettere spazio tra sé e gli uomini di Albanese. Pericolo sventato, i biancoblù volano fino alla fine, chiudendo 77-62.

Tabellino

Gardonese 77-Blu Orobica 62

Mi.Gal. Gardonese: Davico 13, Santi 1, Grani 12, Tonut ne, Motta 7, Sambrici ne, Basso 10, Jovanovic 12, Mazzantini 14, Renna ne, Malagnini 8. All.: Perucchetti

Blu Orobica: Odiphiri, Simoncelli 17, Dore 13, Ciocchetti, Doneda 5, Turel, Mazzoleni 6, Markovic 8, Leoni 7, Carparelli, Dembele 6, Nespoli. All.: Albanesi

Arbitri: Vicentini e Vincenzi.

Note: parziali 28-18, 46-27, 59-50.