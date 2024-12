Basket B Interregionale, le sfide di Iseo e Gardonese prima del derby

L’atmosfera si scalda e il conto alla rovescia verso il derby di domenica prossima è ufficialmente iniziato. Ma prima di affrontarsi nell’attesissimo scontro tutto bresciano, Iseo e Gardonese dovranno superare un turno infrasettimanale che promette scintille e che potrebbe – ancora una volta – stravolgere gli equilibri di un campionato già di per sé imprevedibile.

Ambizioni alte

La terza giornata di ritorno, in programma domani alle 21, presenta due sfide cruciali per le ambizioni di entrambe le squadre, chiamate a tornare sul parquet a sole 72 ore dai loro ultimi successi.

La Migal

La Gardonese, attualmente quarta in classifica con 16 punti, ospiterà al PalaItis una Blu Orobica galvanizzata dalla splendida vittoria contro la Sangiorgese. Una sfida dal sapore di rivincita: all’andata, i bergamaschi si imposero per 76-75 in una gara dal finale infuocato, in cui al gruppo di Perucchetti non bastarono i 17 punti dell’ottimo Basso. A fare la differenza, allora, fu la coralità degli orobici, con quattro giocatori in doppia cifra. Ma questa volta sarà tutta un’altra storia. Con una vittoria i valtrumplini conquisterebbero due punti pesanti per confermarsi ai piani alti e per lanciarsi in una volata da protagonisti.

Il big match

Procacci in maglia Syneto Iseo - Foto Nicola Agostini © www.giornaledibrescia.it

In contemporanea con la partita della Migal, a Curtatone, si accenderanno i riflettori sul big match della serata tra gli Stings ed Iseo, entrambe in vetta con la Sangiorgese, con 18 punti messi in cassaforte. Nel match del PalAntonietti di inizio ottobre, i sebini dettarono legge, travolgendo Curtatone con un netto 83-55, trascinati dal duo Procacci-Bonavida. Ma i mantovani, feriti nell’orgoglio, sono pronti a giocarsi il tutto per tutto sul proprio parquet. Sarà una serata che potrà dire tanto sul futuro delle due bresciane; una di quelle notti che potrebbe accendere le ambizioni e scaldare gli animi: preludio di un derby che si preannuncia esplosivo.