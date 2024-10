Basket, serie B interregionale: la Migal Gardonese vince e convince

Davanti al pubblico di casa la Migal vince e convince: termina 91-78 la sfida contro la neo promossa Curtatone. I mantovani si difendono con forza, ma sono i padroni di casa a reggere le redini in una sfida condotta muso avanti sin dalle primissime battute.

Quattro i giocatori in doppia cifra per coach Perucchetti: ai senatori Davico (18) e Motta (11), si aggiungono anche Basso (16) e Jovanovic (15). Al di là del referto, però, è la prestazione corale sul parquet quella che riesce a convincere un gremito PalaItis delle capacità di una squadra quasi completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione.

I biancoblù partono forte, portandosi sul 7-0 in meno di 2’: Curtatone incassa, annaspa, cerca la reazione ma a metà quarto resta fermo 15-5 per colpa di un magistrale Jovanovic, e ai 10’ il tabellone segna 24-16. Non si registrano particolari variazioni sul tema all’inizio del secondo quarto: gli ospiti inseguono, il gap rimane sempre sull’ordine della decina di lunghezze.

Risultato mai davvero in discussione - © www.giornaledibrescia.it

A metà, però, i mantovani hanno il primo moto d’orgoglio della sfida, imponendo un 9-0 che li porta sul 31-29. Gardone risponde con Davico e Jovanovic, e alla sirena di metà il risultato è di 43-36.

La ripresa offre ancora il solito altalenante copione: i padroni di casa allungano, Curtatone cerca un aggancio che – anche se il gap arriva a stringersi più volte – non si concretizza mai, e i biancoblù trovano sempre qualcuno in grado di dare il colpo di reni decisivo per riprendere il largo. Ai 30’ è 65-59, e, se il terzo quarto è di fatto il più proficuo in fatto di punti per gli ospiti, nell’ultima frazione sono i valtrumplini a scrivere un secco 26-19 in dieci minuti dove il risultato non è mai messo particolarmente in discussione.

Tabellino

MI.ga.l Gardonese: Davico 18, Porta Ne, Santi 4, Grani 7, Tonut 5, Motta 11, Sambrici Ne, Basso 16, Jovanovic 15, Mazzantini 7, Renna Ne, Malagnini 8. All.: Perucchetti

Curtatone: Verri 11, Ciorciari 1, Lo 8, Pasquino 9, Pires, Miladinovic 3, Peralta 2, Aguirrezabala 5, Bortolotto, Biordi 18, Pettovello 6, Boudet 15. All.: Romero

Arbitri: Rossini e Marchesi.

Note: parziali 24-16, 43-36, 65-59.

Classifica

Gardonese, Iseo e Pizzighettone 4 p.ti, Curtatone, Cernusco, Social OSA, Sangiorgese e Nervianese 2, Bologna, Sansebasket, Reggio Emilia, Blu Orobica 0.