Basket, B Interregionale: è tempo di derby tra Gardone e Iseo

Un po’ ci si mette il fitto incrocio di ex tra campo e panchine, un po’ il particolare momento di questa stagione, che si sta dimostrando complessa sia per i valtrumplini che per i sebini. C’è poi la classifica, che vede tutte e due le formazioni a caccia di punti e di prestazioni che facciano bene al morale. E un po’ è perché, in fondo, il derby non è mai una gara come le altre.

Gardone e Iseo si preparano a scendere in campo sabato alle 21 al PalaItis per l’attesissima sfida valida per la seconda giornata di ritorno di serie B Interregionale. I ragazzi di Perucchetti – tra i grandi ex della sfida, al suo primo ritorno al PalaItis da avversario – sono al momento decimi a 12 punti, quattro di distacco sui valtrumplini, terzultimi con quattro vittorie messe a referto finora.

Iseo

Daniele Perucchetti, coach Iseo, l’anno scorso a Gardone

«Ci aspettiamo una partita difficile per mille motivi – ha analizzato coach Perucchetti – a partire da quello tecnico: Gardone è una squadra che dopo gli innesti di gennaio ha sicuramente sulla carta il valore necessario per puntare a posizioni più in alto. Non ha forse ancora raccolto quello che ci si aspetterebbe, ma sappiamo che in casa sono efficaci: il PalaItis lo conosco bene, è un palazzetto difficile, in cui le squadre in trasferta fanno sempre fatica a performare. Quest’anno tre delle loro quattro vittorie sono arrivate tra le mura di casa».

A supporto dei sebini mancherà quasi sicuramente Procacci. «Stiamo cercando di recuperarlo, ma sarà dura averlo in campo – ha spiegato il tecnico -. Ci aspettiamo una gara complessa, nella quale dovremo limitare il loro post basso degli interni, il pick and roll di Mascadri, l’iniziativa di Cravedi. Siamo fiduciosi e in crescita come gruppo e come valori tecnici, soprattutto dopo la bella vittoria contro Mantova. Approcciamo il derby nel migliore dei modi».

Gardone

Più caute, invece, le parole del coach dei valtrumplini Diego Sguaizer, che dovrà ancora rinunciare a capitan Nacho Davico, out da un paio di mesi. «Siamo una squadra in difficoltà sotto tanti aspetti – ha ammesso il tecnico -: giochiamo spesso gare bifronti in termini di atteggiamento e di energia, cosa che ci sta penalizzando molto. Siamo in sfiducia, nel momento in cui le gare presentano momenti di difficoltà facciamo davvero fatica ad affrontarle, e questa cosa ci ferisce a livello mentale. Lavoriamo per limitare questo problema, ma è chiaro che non sarà semplice: abbiamo assolutamente bisogno di fare due punti, e cercheremo di performare già da sabato»

Serie C

Sarà un sabato all’insegna dei derby anche quello che andrà in scena in serie C nella diciannovesima giornata, con ben due incroci di bresciane in programma in sincro sabato alle 18: Manerbio attende Pisogne, con le due compagini entrambe reduci da due vittorie consecutive, mentre sarà sfida ad altissima quota tra Ospitaletto e Mazzano, appaiate in seconda posizione a 28 punti. Alle 18.30 Gussago ospiterà in Franciacorta Gorgonzola per continuare ad inseguire il gruppone di testa, mentre alle 20.30 Verolanuova se la vedrà in casa contro la prima della classe Bottanuco.