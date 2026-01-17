Giornale di Brescia
Basket

Basket, B Interregionale: primi due punti del 2026 per Iseo

Francesco Venturini
La Coram supera gli Stings Mantova, terzi in campionato, 84-80: a trascinare gli uomini di Perucchetti sono Dal Pos e Milovanovic
Dal Pos in azione - Foto Agostini
Dal Pos in azione - Foto Agostini
AA

Con le unghie, con i denti, ma soprattutto con il cuore. Dopo due passi falsi consecutivi torna al successo la Coram Iseo, che supera gli Stings Mantova, terza forza del campionato, 84-80 e mette finalmente in cassaforte i primi due punti del 2026.

A trascinare il gruppo di Perucchetti sono gli scatenati Dal Pos e Milovanovic, che combinano per 43 punti complessivi. Ai mantovani non bastano i 17 punti di Verri e quelli di Boudet per restare agganciati al match. Iseo preme il piede sull’acceleratore dopo l’intervallo e conquista meritatamente la vittoria.

La cronaca

La gara si mette bene fin dalle prime battute per i gialloblù che, spinti da Milovanovic e Dal Pos – ma anche da un buon Bedini – arrivano alla prima pausa con un vantaggio in doppia cifra (28-16). Nel secondo periodo gli Stings riprendono in mano le redini del gioco e iniziano gradualmente a ridurre il gap grazie ai colpi di Verri e Barbieri. Il parziale sorride agli ospiti, che rientrano rapidamente in corsa e vanno all’intervallo lungo sotto di un solo possesso pieno (47-44).

La ripresa

Dopo la pausa lunga Iseo capisce che è il momento di accelerare definitivamente. Nonostante una serata poco prolifica dall’arco, i lacustri colpiscono con continuità dalla media distanza e, con Dal Pos, Bedini e Milovanovic, allungano arrivando a 10’ dalla sirena finale avanti 66-56.

Nel finale i padroni di casa non si sciolgono. Gli Stings provano a restare aggrappati alla partita, ma prima Milovanovic e poi Dal Pos li tengono a debita distanza. La tripla a 5’ dalla fine di capitan Gentili mette la gara in discesa. Mantova non molla e rientra fino al -3 con due triple consecutive dall’angolo di Pasquino, ma Iseo non crolla e chiude i conti dalla lunetta con Milovanovic. Due punti pesantissimi e meritati, che portano la Coram Iseo a quota 12 in classifica.

Il tabellino

Iseo-Stings Mantova 84-80

Coram Iseo Veronesi: 4, Raineri ne, Dal Pos 20, Procacci ne, Joksimovic 2, Gentili 13, Franzelli, Bedini 9, Sterzi ne, Milovanovic 23, Reghenzi 10, Fantino 3. All.: Perucchetti.

Amica Chips Stings: Verri 17, Boudet 18, Bortolotto, Barbieri 12, Oj Pasquino 12, Pettovello, Ciorciari 5, Perfigli 6, Peralta 3, Aguirrezabala 4, Ziviani 3, Fabi ne. All.: Romero.

Note: Parziali 28-16, 47-44, 66-56.

Argomenti
serie B InterregionaleCoram IseoIseo
