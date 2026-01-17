Basket, B Interregionale: Gardonese rimontata a Montebelluna

Gardonese, che amarezza. La truppa di Sguaizer viene sconfitta 76-69 nel trevigiano nella tana di Montebelluna, inaugurando anche il proprio girone di ritorno con un risultato negativo. Sulle spalle dei valtrumplini pesa una rimonta dei locali concretizzata quasi tutta nel finale: alla guida della sfida per 25’ (arrivando anche fino al +14), i bresciani cedono ai tentativi veneti e vengono sorpassati a metà del terzo quarto.

Da lì in poi per Gardone è inseguimento fino alla fine, con un aggancio sul finale: non bastano però Basso (14 punti), Tonut (13), Cravedi (11) e Mascadri (10), a riacciuffare le sorti di una gara che sembrava ampiamente gestibile e che forse per questo lascia ancor di più l’amaro in bocca. Montebelluna sale sulle spalle di Oselleri – autore di una prova monstre da 25 punti – e conquista i due punti.

La cronaca

In avvio gli ospiti ad afferrare saldamente le redini della gara: Montebelluna dà il là, ma Cravedi e Mascadri sono abili a seminare il panico nella difesa locale, consentendo ai loro di chiudere ai 10’ avanti 21-9. Come prevedibile, però, i padroni di casa riescono a svegliarsi parzialmente dal loro torpore nel corso del secondo quarto: Marin e Osellieri guidano i loro per rosicchiare il pesante gap, e a 2’ dalla sirena di metà trovano il break del 5-0 che vale il meno otto. Gardone stringe i denti, e torna negli spogliatoi con ancora il muso avanti 35-29.

La ripresa

L’incantesimo, però, si è decisamente interrotto, e – nonostante le basse percentuali di punti da parte di tutti – al ritorno sul parquet i veneti dimostrano di avere ancora energia, infilando a metà con Minincleri l’aggancio del 39-39. Coach Sguaizer chiama il time out, Basso infila il sorpasso, Oselleri rimette il muso avanti per i suoi dall’arco, Amo riaccende i sogni degli ospiti e per qualche, interminabile, secondo la gara rimane sul punto a punto. Sono i veneti, però, ad avere la meglio: sul finale di quarto è loro il colpo di reni decisivo, e ai 30’ è 53-49.

All’ultimo giro di boa i ragazzi di Osellame partono forte ed insaccano il +10 (63-53): Gardone si attacca con le unghie e con i denti e dà battaglia fino al 66-66, messo a referto da una tripla di Tonut. Il risultato si congela per qualche istante, poi tra gli errori di tutti è ancora di Osellame il tiro a bucare la retina: gli ospiti abbassano la testa e Montebelluna può dilagare fino al 76-69 finale.

Il tabellino

Montebelluna-Gardonese 76-69

Innovo Group Montebelluna: Spinazzè, Quagliotto ne, Zilio, Crespi, Minincleri 17, Muaremi 6, Marin 13, Guidolin 2, Osellieri 25, Zamprogno ne, Segatto 9, Musco 4.

Allenatore: Osellame.

Pall. Gardonese: Vezi, Franchi ne, Davico ne, Cravedi 11, Santi 4, Tonut 13, Lui 6, Amo 5, Basso 14, Mascadri 10, Sambrici, Paci 4.

Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Zanelli e Cuka.

Parziali: 9-21, 29-35, 53-49