Basket B femminile, Pontevico batte Robbiano e resta regina

Nessuna sorpresa nel testacoda tra Pontevico e Robbiano valido per la quarta giornata di serie B femminile di basket. Le bassaiole, a punteggio pieno, archiviano senza alcuna difficoltà il match interno con e, vincendo 65-34, continuano, a braccetto con Varese, a guardare tutti dall’alto al basso in vetta alla classifica.

La cronaca

Pontevico indirizza il match fin dall’avvio. Il gruppo di Doldi non dà punti di riferimento alle avversarie e grazie ai canestri di una scatenata Francesca Rossi e della sempre ottima Samantha Pintossi arriva sul più 12 dopo soli 10 minuti di gioco (20-8) per poi mettere praticamente in cassaforte il match già prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi (39-20 all’intervallo).

Dopo la pausa lunga il copione non cambia: il divario tecnico tra le due squadre è oggettivamente troppo alto. Le biancoblù controllano senza difficoltà la gara. Prima arrivano a 10 minuti dal termine con un confortante 50-28. Poi, mandando a referto ogni giocatrice scesa in campo, la chiudono in bellezza con un ultimo parziale di 15-6.

Il tabellino

Pontevico 65

Robbiano 34

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 6, Savoldi 1, Visigalli 3, Racchetti 6, De Cristofaro 6, Bernardelli 2, Catterina 4, Adami 4, Vida 7, Rossi 14, S.Pintossi 12. All.: Doldi.

Vicsam Group Robbiano: Discacciati 2, Bartesaghi 6, Panighetti, Marra 6, Bonomi 3, Di Maio 2, Behring 6, Sforza 5, Citterio 4, Santella. All.: Armila.

Arbitri: De Gennaro e Sentati.

Note: Parziali: 20-8,39-20,50-28.