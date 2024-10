Basket B femminile, Pontevico vince con Broni e resta al comando

Continua senza sosta il cammino trionfale della Meccanica Fantini Pontevico. Le ragazze di Doldi espugnano anche il PalaVerde di Broni (Pavia) e, vincendo per 64-42, portano a tre i successi consecutivi in campionato in altrettante gare.

L’avvio

Dopo un avvio equilibrato, in cui è Kotnis a trascinare inizialmente le bassaiole, Pontevico subisce la rimonta delle padrone di casa ma grazie a capitan Racchetti e Samantha Pintossi riesce a portarsi avanti di 5 lunghezze dopo i primi 10’ di gioco (9-14). Se il secondo quarto non regala grandi emozioni, con le due squadre particolarmente sterili sotto canestro, ma vede comunque Pontevico in vantaggio 13-22 all’intervallo, diverso è il discorso per la ripresa.

La ripresa

Kontnis come in avvio inaugura il terzo periodo, il duo Merli-Corti riavvicina Broni, ma le bresciane, glaciali dalla linea della carità, scappano nuovamente via grazie alla precisione ai liberi di Rossi, De Cristofaro, Bernardelli e Samantha Pintossi. Nel mezzo una tripla della solita Catterina, mvp nella gara della scorsa settimana con Carugate, a portare le biancoblu sul +12 (24-36) all’ultimo giro di boa. Il parziale di 8-0 con il quale Racchetti e compagne inaugurano l’ultimo quarto sancisce di fatto la fine anticipata della sfida. Pontevico scava il solco definitivo e, giocando 10’ al limite della perfezione e ai ritmi abituali, conquista i due punti che significano l’ennesima settimana da capolista.

Il tabellino

Broni 42

Pontevico 64

Broni: Corti 5, Germani 2, Maniero 2, Trovato 13, Colli 1, Romice 2, Cavenaghi ne, Quintiero 2, Lisoni 6, Mambretti 2, Grossi, Merli 7. All.: Castignetti.

Pontevico: Kotnis 8, Visigalli 9, Racchetti 4, De Cristofaro 2, Bernardelli 2, Catterina 9, Adami 2, Vida 4, Rossi 8, S. Pintossi 13, L. Pintossi 3. All.: Doldi.

Arbitri: Negri e Quaranta.

Note: parziali 9-14, 13-22, 24-36.