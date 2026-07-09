Basket, A2A Leonessa Brescia: Di Paolantonio o Calvani per la panchina

Tre uomini del comitato tecnico. Tre, o forse meno - la proiezione -, i profili presi in questo momento in considerazione. Parliamo di A2A Leonessa Brescia, serie B Nazionale, la rinascita della pallacanestro nella nostra terra. I tre uomini sono Matteo De Maio (coordinatore), Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti, membri del comitato tecnico della nuova società, chiamata a individuare allenatore e general manager il prima possibile, per poi formare una squadra che possa giocare una B1 di livello alto.
Capitolo allenatore
Sono ore decisive, in mano però - e questo sa di garanzia - a figure dedicate, che sono chiamate a compiere una decisione (che poi verrà vagliata dal CdA) molto delicata. Chi allenerà la nuova squadra? Chi sarà il general manager?
Per quanto riguarda la dirigenza, serve una figura di sport e di burocrazia. Ossia qualcuno che conosca i giocatori, ma anche che si sappia districare nel dedalo burocratico per mettere nero su bianco offerte e contratti. Per quanto riguarda l’allenatore? Profilo uno - non in ordine di importanza - Luca Bechi, negli ultimi anni alla Vanoli Cremona. Ma sarebbe nelle retrovie, dato che ci sono due profili sui quali l’attenzione è più concentrata. Emanuele Di Paolantonio e Marco Calvani.
Si tratta di figure di alto valore, per ragioni diverse. Calvani, romano di 63 anni, l’ultima stagione alla Virtus Roma e nei quadri della Federazione con impegni sulle giovanili, è stato anche protagonista di un grande anno a Orzinuovi, in B Nazionale, nel corso del quale fu in grado di portare la squadra alla promozione in A2. È una figura storica e rispettata. Peraltro, nel suo anno nella Bassa (2022-2023) aveva intessuto rapporti con la Pallacanestro Brescia. Aveva assistito alle sessioni di allenamento di Alessandro Magro. In passato il suo nome era stato accostato alla Germani per un ruolo di «senior assistant».
Emanuele Di Paolantonio è profilo estremamente considerato e gradito. In egual misura, per le doti di uomo di pallacanestro e per le proprie qualità umane e comunicative. Nel recente passato è stato artefice di mezzi miracoli (a Imola in B1 e a Cento in A2).
In tv
Intanto oggi, alle 20.10, su Teletutto, è in programma una puntata speciale di Basket Time. Ospiti Graziella Bragaglio e Matteo De Maio. Oggi, più che mai, figure centrali. L’appuntamento è di certo inreresse.
«La macchina organizzativa è già entrata pienamente a regime per tracciare le linee guida della nuova stagione - afferma Bragaglio -. La giornata di mercoledì ha visto già sul campo il comitato tecnico, impegnato nelle prime riunioni operative per definire l’assetto e la programmazione sportiva. Il prossimo passo istituzionale è fissato per sabato mattina, quando si riunirà il Consiglio di Amministrazione. L'obiettivo del vertice sarà quello di iniziare a dettagliare i percorsi strategici e operativi, segnando l’avvio formale di tutte le attività legate alla nostra associazione. Questo percorso di condivisione e pianificazione culminerà nella giornata di lunedì 13 luglio, data in cui è stato programmato un incontro allargato a tutti i soci, un momento fondamentale per allineare la base societaria sui traguardi e sulle prossime tappe del progetto. Al momento la società è concentrata sulla pianificazione interna e sul consolidamento delle basi societarie». Novità su ogni fronte, in arrivo nelle prossime ore.