Basket A2: la Rmb vince, perde Turmel e accoglie Trehub

Da un lato la vittoria, ottenuta nella gara giocata nel giorno di Pasqua al PalaLeonessa, per 75-73 su Castelnuovo Scrivia. Dall’altro, una grossa novità in casa Rmb, proprio alla vigilia dei play off. È stato infatti risolto il contratto con Angelina Turmel, grande protagonista nelle due stagioni vissute a Brescia, e out già nella gara con Castelnuovo. La Brixia ha riferito di aver acconsentito alla richiesta di Turmel di tornare in Francia dalla famiglia, risolvendo così il contratto appena rinnovato. Al suo posto, la Rmb ha già ingaggiato Katarina Trehub, pivot croata di 192 centimetri, venticinquenne, arrivata ieri a Brescia.

La nuova giocatrice

Mvp e miglior rimbalzista di serie A croata nel 2018-2019, arriva in Italia nel 2019-2020, dove gioca in A2 a Bolzano e poi a Valdarno nella prima parte del 2020-2021, che termina a Moncalieri, dove contribuisce alla promozione in A1. Con esperienza anche nelle Nazionali giovanili croate, quest’anno ha giocato in patria, in A1.

La cronaca

Intanto, nella sfida di Pasqua, la Rmb ha conquistato la certezza del quarto posto con possibilità di chiudere al terzo la regular season. Nella sesta gara in 19 giorni, contro un’ottima Castelnuovo, possibile rivale ai quarti dei play off, le bresciane vincono e convincono mostrando il giusto atteggiamento e la giusta grinta, controllando la sfida fino a 3 minuti dalla fine. Poi, gli ultimi 180 secondi al cardiopalma. Nella bella prova corale spicca una stratosferica Zanardi, che sfiora la tripla doppia: 28 punti (5/5 da 3), 15 rimbalzi e 9 assist, per 50 di valutazione. Ottima Grymek (che ora dovrà alternarsi con Trehub): doppia-doppia con 12 punti (3/3 da 2, 6/6 ai liberi) e 10 rimbalzi, per 24 valutazione. «Benché mancasse freschezza dopo il periodo intensissimo - ha commentato coach Zanardi - ho rivisto la mia squadra».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it