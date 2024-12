Basket B Interregionale, la Gardonese archivia la pratica Curtatone

A valanga. È una Gardonese straripante quella che domina il parquet di Curtatone, mettendo a sedere la prima della classe per 49-66. In una serata decisamente storta per i mantovani, che faticano a segnare, sono i triumplini a fare il diavolo a quattro: ad un’ottima prestazione difensiva si unisce la solita quaterna in doppia cifra. Brilla la stella del capitano Davico (19 a referto per lui), e seguono Jovanovic (12), Grani (11) e Mazzantini (10).

Gli uomini di Perucchetti rialzano la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive, scrollandosi di dosso qualche fantasma di troppo e costando ai mantovani la testa solitaria del girone: con la sconfitta contemporanea della Sangiorgese e la vittoria dei sebini ora sono tre le squadre in vetta a 18 punti, con la Gardonese a seguire a 16 lunghezze.

La gara

La cronaca della gara è di fatto una continua – ed inutile – rincorsa degli uomini di Romero. I triumplini dominano in avvio, portandosi rapidamente sul 7-0: i mantovani rispondono senza eccessiva convinzione, e ai 10’ è 12-9 per la truppa di coach Perucchetti. Curtatone tende l’aggancio in avvio di secondo quarto, arpionando il 12-10: avvertito il fiato sul collo, però, sono Davico e uno splendido Mazzantini a dare il colpo di reni che vale, di fatto, la sfida.

I biancoblù prendono il largo e chiudono sulla sirena 27-18. Il gap rimane di fatto invariato nella ripresa: la neopromossa spinge, la Migal tiene botta con Jovanovic e Malagnini, e alla mezz’ora è 40-30. Se il dominio non fosse chiaro, gli ospiti ci tengono a renderlo evidente nell’ultima frazione: parziale netto di 26-19 (e di questi 17 punti sono solo di capitan Davico) per conquistare una gara mai davvero messa in discussione.

Il tabellino

Curtatone-Gardonese 49-66

Curtatone: Verri 8, Ciorciari, Ziviani 2, Lo 11, Pasquino 6, Peralta 1, Miladinovic, Aguirrezabala, Bortolotto, Biordi 8, Pettovello 4, Boudet 9. Allenatore: Romero

Mi.Ga.l Gardonese: Davico 19, Porta, Santi 2, Grani 11, Tonut ne, Motta 5, Sambrici ne, Basso 2, Jovanovic 12, Mazzantini 10, Renna ne, Malagnini 5. Allenatore: Perucchetti

Arbitri: Invernizzi e Orlandi

Note: parziali 9-12, 18-27, 30-40