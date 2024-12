Basket B Interregionale, Iseo batte Cernusco e ritrova la vetta

Il passo falso con la Sangiorgese è già un ricordo lontano: Iseo supera per 93-75 la «bestia nera» – come era stata definita da coach Mazzoli in settimana – Cernusco e conquista 2 punti importanti per agganciare nuovamente la vetta (in attesa del match tra Curtatone e Gardonese di domani sera).

La gara

Al PalAntonietti i sebini mettono le cose in chiaro fin da subito e, grazie ad un Cravedi bollente e alla precisione dall’arco di Balogun, piazzano nei primi 3 minuti il parziale di 10-0 che da il la alla gara. Cernusco si sblocca finalmente con la bomba di Franco, ma i gialloblù aumentano il ritmo e con la seconda perla di Balogun, a cui fa eco la tripla di Procacci, volano e chiudono in bellezza il primo periodo sul 31-14. Nel secondo periodo, Bonavida si prende la scena. Il numero 11 apre le danze con una tripla che vale il +20, e mette definitivamente in discesa la partita. Cernusco prova a rimanere in scia con il tandem Pirola-Grioni, ma i padroni di casa mantengono percentuali altissime e fuggono via. L’ennesima tripla di Bonavida in chiusura di quarto fissa il punteggio sul 50-29 all’intervallo lungo.

Dopo il riposo

Il copione non cambia al rientro dagli spogliatoi: Iseo continua a dominare, con Lui e Bonavida ancora protagonisti. La squadra di coach Mazzoli piazza un altro break importante, chiudendo il periodo sul 79-52 e mettendo la partita in cassaforte con un quarto d’anticipo. Nell’ultimo periodo, Cernusco tenta un sussulto con un parziale di 9-0 firmato da Pirola, Sirtori e Meier, ma è ormai troppo tardi. Iseo riprende rapidamente il controllo del match: Cravedi interrompe il digiuno con il canestro che vale l’81-61, mentre Tommasetto è impeccabile dalla lunetta. I sebini gestiscono con sicurezza fino al suono della sirena, confermandosi solidi e cinici.

Il tabellino

Iseo-Cernusco 93-75

Syneto Iseo: J.Raineri, T.Raineri, Cravedi 13, Procacci 16, Gentili 2, Bonavida 26, Tommasetto 15, Milovanovic 3, Lui 8, Ballini 2, Arrighi, Balogun 8. All.: Mazzoli

Libertas Cernusco: Mandelli 3, Somaschini 2, Meier 11, Franco 19, Mora 5, Sirtori 8, Grioni 4, Scioscia, Marra 4, Colombo 4, Pirotta, Pirola 15. All.: Fili

Arbitri: Tadic e Frigato

Note: Parziali 31-14, 50-29, 79-52