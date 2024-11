B Interregionale, Gardonese e Iseo all’assalto della vetta

Cuore sul parquet, e perché no, un’occhiata veloce agli altri campi: il tempo per i calcoli è ancora molto lontano, ma per la Gardonese ed Iseo l’ottava giornata in programma domenica potrebbe valere addirittura l’aggancio alle prime della classe. Servirà vincere, chiaramente, per mantenersi a contatto con il trio di testa, tenere alto il morale e confermare l’ottimo momento di entrambe le bresciane.

Al PalaItis

Il PalaItis di Gardone si prepara ad ospitare la seconda gara a distanza di quattro giorni: questa volta, dopo il recupero infrasettimanale vinto con la Nervianese, la Migal cercherà il colpaccio domenica alle 18 con i milanesi di Social Osa, distanti due punti dai biancoblù, ma reduci dal convincente successo all’Italcementi di Bergamo con Blu Orobica.

Il coach

Perucchetti, coach della Gardonese - © www.giornaledibrescia.it

«Nonostante una prestazione poco brillante – ha commentato coach Perucchetti –, mercoledì abbiamo conquistato due punti preziosissimi. Ciò che conta in questo periodo è fare risultato; nell’ultimo mese abbiamo giocato tre turni infrasettimanali e abbiamo dovuto gestire parecchi infortuni: tutto ciò ci ha limitato, ma stiamo compensando la poca brillantezza con motivazione e spirito di gruppo. Domenica affronteremo, a mio avviso, una delle prime tre squadre per esperienza e qualità complessiva di tutto il campionato. Una società che ha investito tanto inserendo giocatori di categoria. Siamo alla chiusura di un altro miniciclo di partite: cercheremo di preparare al meglio la gara rinfrancati dalle ultime vittorie. Sappiamo che questa partita potrà cambiare la nostra dimensione».

I valtrumplini dovranno fare ancora a meno di Simone Tonut: il numero 10, out anche nel recupero con la Nervianese, ha riportato infatti uno strappo muscolare e dovrà stare a lungo lontano dal parquet.

I sebini

Anche Iseo, stabile in classifica a quota 8 proprio come i cugini, si prepara per la gara in programma domenica alle 18 sull’ostico campo della Nervianese. I sebini, carichi dopo la vittoria di prestigio a Pizzighettone, dovranno fare i conti con le precarie condizioni fisiche del proprio capitano Mirko Gentili e di Emanuele Cravedi.

«Spero vivamente di averli a disposizione entrambi – ha dichiarato il tecnico di Iseo, Matteo Mazzoli – stiamo valutando le loro condizioni giorno per giorno. Al contrario Ballini sarà sicuramente out anche nel match di domenica. La Nervianese è una compagine molto simile a Sansebasket, Cernusco e Reggio Emilia: squadre dotate di grande corsa che giocano una pallacanestro imprevedibile fatta di tanti uno contro uno e tiri da tre punti. Caratteristiche che noi generalmente soffriamo. Dovremo disputare una gara concreta facendo valere la nostra maggiore esperienza».