B Interregionale, Iseo ammazzagrandi: Pizzighettone va ko

Iseo gioca il jolly e si conferma ammazzagrandi. I sebini, senza Cravedi e Ballini, e con uno stoico Gentili in campo seppur in condizioni non ottimali, espugnano il parquet di Soresina (78-79) della capolista Pizzighettone, conquistando due punti fondamentali per mantenersi a contatto con il gruppone lassù in vetta.

Il precedente

Un successo di prestigio a cui però il gruppo di Mazzoli non è nuovo: l'impresa ai sebini era già riuscita alla prima giornata quando, al PalAntonietti, i gialloblù avevano sconfitto, contro le attese della vigilia, la squadra – insieme proprio a Pizzighettone – più accreditata alla vittoria finale, quella Sangiorgese che domani avrà la possibilità di staccare tutti in caso di vittoria sul difficile campo di Curtatone.

Il match

L'avvio è equilibrato e i canestri si alternano da una parte e dall'altra del campo. Ciaramella e Samija rispondono ai centri di Procacci e Milovanovic. I 5 punti di Balogun e Bonavida riportano avanti Iseo, ma Piccoli, Samija e Beghini ricuciono lo svantaggio per Pizzighettone. Nel finale sono però le due bombe consecutive dell'ottimo Procacci e di Tommasetto a condurre Iseo sul 16-25 dopo i primi 10'.

L’ottimo avvio è seguito da un secondo quarto ancor più convincente: i lacustri continuano ad essere in serata di grazia in fase offensiva e difendono con i denti il meritato vantaggio. L’ex Manerbio Ndiaye tiene a galla Pizzighettone con 8 punti in altrettanti minuti, Gentili, Lui e Bonavida rispondono presente e portano gli ospiti avanti di ben 12 lunghezze all’intervallo (33-45).

La reazione

Al rientro sul parquet arriva però la reazione di una capolista mai doma. La coppia Samija-Ndiaye continua a fatturare e, con l’aiuto di Ciaramella, accorcia per Pizzighettone. Al 30’ è 52-57. L’ultimo quarto non è consigliabile ai deboli di cuore: Bonavida mette il turbo e segna 7 punti in 2 minuti che lanciano Iseo, ma Samija e lo scatenato Ndiaye riportano i cremonesi sul 62-64. A 4’ dal termine Balogun, con una tripla pesantissima, e Procacci dalla media portano Iseo sul 65-71.

Finale rocambolesco

Ottima prova per Gentili, autore di 15 punti - © www.giornaledibrescia.it

Dopo il canestro di Piccoli è ancora un enorme Balogun a mettere la tripla sulla sirena dei 24 che fa esplodere Iseo e riporta i gialloblù sul 70-74 con 60” ancora da giocare. Il match diventa una partita a scacchi: Ndiaye lascia un libero sul ferro, Gentili non perdona e dall’angolo mette la seconda tripla di serata che vale il 71-77. Samija accorcia dall’arco ma Gentili si dimostra ancora glaciale e riporta Iseo sul 76-79. A 2” dalla sirena Pizzighettone tenta la preghiera da tre ma il ferro sputa il tentativo di Samija prima che Piccoli metta l’inutile tap-in che chiude una gara pazzesca sul definitivo 78-79.

Il tabellino

Pizzighettone-Iseo 78-79

Bt 1995 Pizzighettone: Conti ne, Ciaramella 10, Pedrini, Vergnaghi, Ndiaye 21, Samija 21, Biondi ne, Belloni, Beghini 2, Tolasi 2, Mascadri 15, Piccoli 7. All.: Baiardo.

Syneto Iseo: T.Raineri ne, Cravedi ne, Procacci 12, Gentili 15, Franzelli ne, Bonavida 19, Tommasetto 6, Milovanovic 4, Lui 7, Ballini ne, Arrighi, Balogun 16. All.: Mazzoli.

Arbitri: Bernardi e Petruzzi.

Note: Parziali 16-25, 33-45, 52-57.

La classifica

Sangiorgese e Pizzighettone 10, Iseo, Reggio Emilia e Curtatone 8, Social Osa, Gardonese e Nervianese 6, Blu Orobica, Sansebasket, Bologna e Cernusco 4.