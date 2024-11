B Interregionale, la Gardonese vince il recupero contro la Nervianese

Pazza, pazza Gardonese. I valtrumplini fuggono, vengono raggiunti, scappano ancora, si fanno riprendere, e poi sul testa a testa dell’ultima frazione calano la scure definitiva sul collo dei milanesi.

La Migal vince 70-63 il recupero della sfida contro la Nervianese: una prestazione di carattere per gli uomini di Perucchetti, che porta quattro giocatori in doppia cifra. Dietro capitan Davico (21 punti per lui), brilla ancora il tandem Grani e Jovanovic (15 a testa) e il preziosissimo contributo di Mazzantini (10 al finale). I valtrumplini infilano la seconda vittoria consecutiva, e si preparano ad un periodo di gare sul parquet di casa (questa era la prima di tre sfide consecutive).

La partita

I padroni di casa partono forte, allungandosi sul 17-7 a metà del primo quarto grazie ai colpi dei soliti Davico, Jovanovic e Grani: i meneghini, però, si dimostrano subito un osso duo, imponendo un 10-0 secco che pareggia i conti ai 10’ e che ridimensiona la compagine di casa. Equilibrio conquistato, equilibrio mantenuto: il secondo quarto si apre in punta di fioretto, con entrambe le squadre ad alternarsi al comando in un serratissimo gioco di sorpassi e controsorpassi.

Strappato il 24-22, però, gli uomini di Perucchetti danno un altro colpo di reni, mettendo a referto con Jovanovic, Grani e Mazzantini dieci punti consecutivi che danno respiro ai biancoblù e consentono di chiudere alla sirena di metà sul 36-25. Le emozioni, però non sono finite. La Nervianese, infatti, ha ancora benzina: a metà quarto il tabellone segna 44-39, ma bastano due minuti agli ospiti per pareggiare i conti sul 44 pari. Punti nel vivo, i valtrumplini rispondono con Davico, ma ai 30’ sono i meneghini a guidare 49-48.

L’ultima frazione diventa – comprensibilmente – una battaglia. Le compagini si inseguono punto su punto, e con 4’ da giocare il tabellone segna ancora una distanza di vantaggio per gli ospiti (58-57). Sono sempre Jovanovic e Davico a dare uno scossone al risultato, strappando il 64-58 con due minuti sul cronometro. Il capitano di casa infila il 67-60, Zilio accorcia sul 67-63, Basso segna il 69-63 e Jovanovic la chiude dalla lunetta, conquistando i due punti che consentono l’aggancio all’affollato gradino della classifica a 8 punti.

Il tabellino

Gardonese-Nervianese 70-63

Mi.ga.l Gardonese: Davico 21, Porta 3, Santi, Grani 15, Motta 4, Sambrici ne, Basso 2, Jovanovic 15, Mazzantini 10, Renna ne, Malagini. All.: Perucchetti

Nervianese: Bettanti ne, Zilio 13, Ceppi 5, Meroni 12, Moscatelli 14, Peri 3, Segala 5, Goretti 6, Bigarella 4, Goffi ne, Rossi 1. All. Barbarossa

Arbitri: Pallaoro e Tadic.

Note: parziali 17-17, 36-25, 48-49.

La classifica

Sangiorgese e Pizzighettone 10, Iseo, Reggio Emilia, Gardonese e Curtatone 8, Social Osa e Nervianese 6, Blu Orobica, Sansebasket, Bologna e Cernusco 4.