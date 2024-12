Basket B Interregionale, derby da scintille tra Gardonese e Iseo

Il derby tra Gardone e Iseo non è mai una partita come le altre. Quando poi cade in un ottimo momento di forma – e stagionale – per entrambe le squadre ed il suo esito diventa determinante per una classifica che vede ora Migal e Syneto a pari punti a due lunghezze dalla capolista Curtatone e Sangiorgese, sono promesse scintille e spettacolo.

Assenze

Palla a due domani alle 18 al PalaItis dei valtrumplini: all’andata fu una sontuosa Iseo ad annientare una Migal orfana di Davico e Basso (95-86 al finale); domani saranno i sebini a scendere in campo senza Cravedi, out per un infortunio alla caviglia rimediato nell’ultima gara. Un’assenza pesante per la compagine di coach Mazzoli, che potrà però comunque contare sulle leve di Bonavida, Procacci, Balogun e Gentili; tutti disponibili, invece – fatta eccezione per Tonut, out fino a gennaio – i giocatori del roster di Perucchetti.

Sensazioni

«Dopo tre anni a Gardone sono sicuramente uno di quelli che il derby lo sente – ha ammesso Matteo Motta, guardia classe 1992, tra i senatori dei biancoblù –. Domani sarà sicuramente una partita combattuta, tra due squadre in un buon momento: loro sono una compagine esperta e di qualità, come hanno dimostrato anche nella gara d’andata. Siamo contenti di come è stata fino a qua la stagione: con una squadra giovane non si sa mai cosa aspettarsi, ma abbiamo dimostrato di saper fare bene. Arriviamo al derby forti di una grande vittoria su Blu Orobica».

Dall’altra parte del parquet parole simili arrivano da Michael Balogun, ex della sfida. «Per me questa gara ha un peso specifico personale importante: è un derby che arriva in un ottimo momento per noi e per loro. Siamo soddisfatti, siamo nelle prime sei come ci eravamo prefissati, ma sappiamo di non dover abbassare la guardia. Che partita mi aspetto? Quaranta minuti di battaglia, con in palio due punti importanti sia per noi che per loro».