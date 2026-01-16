Giornale di Brescia
Abbonati
Sport

Doneda esalta «le doti mentali della Germani nelle difficoltà»

Daniele Ardenghi
L’ala piccola, tra poco ventenne, è stata ospite di Teletutto per Basket Time
Loading video...
Doneda: "Stesso piano dell'andata"
AA

La partita con Tortona di domenica scorsa è stata anticipata da una settimana molto complicata, tra la caviglia di Ndour, la febbre di Cournooh e le condizioni di Della Valle e Rivers un po’ ballerine. «Ci siamo allenati in dieci, compreso David Moss - afferma Andrea Doneda, uno degli Under della Germani, ieri ospite di Basket Time, su Teletutto -. Eravamo in piena emergenza, ma ho visto tutti tranquilli, desiderosi di prepararsi bene per una gara difficile, e di vincerla».

Bergamasco (ma non tifoso dell’Atalanta, bensì dall’Inter), 20 anni il prossimo 6 aprile, Doneda ha ricevuto la chiamata in estate «direttamente da coach Cotelli - racconta -. Giocavo nella Blu Orobica, in B Interregionale. Mi è stato proposto il progetto integrato tra prima squadra, Under 19 e serie C. Non potevo certamente dire di no».

Con l’Under 19 prenderà parte alla Final Eight della Next Gen Cup, in programma a Torino in concomitanza con la Coppa Italia dei grandi. Brescia incontrerà subito l’Olimpia Milano. «La qualificazione è stata un grande traguardo raggiunto, merito di staff e giocatori - afferma l’ala piccola -. Incontriamo subito l’avversaria più difficile. Ma si gioca in gara secca, e può succedere di tutto...».

La sfida di dopodomani, domenica, a Cantù? «La stiamo preparando studiando un piano partita simile a quello dell’andata - racconta - consapevoli che i nostri avversari hanno cambiato in cabina di regia (via Gilyard, ecco Chiozza, ndr), e che ci sono quindi nuove variabili da considerare», conclude Doneda, che cita Nunn e Pajola tra i propri giocatori di riferimento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GermaniBasket timeIntervistaTeletutto

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario