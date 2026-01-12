Con Tortona la Germani resiste alla tempesta, fino al raggio di sole

Resistere alla tempesta e, oltre ad aspettare che passi, imparare a viverci dentro, trovando il modo di imbarcare meno acqua possibile per farsi trovare più pronti al primo raggio di sole. Questa la filosofia scelta dalla Germani per affrontare Tortona in totale emergenza, con Ndour in panchina solo per onore di firma e Cournooh febbricitante.

Come un vecchio lupo di mare Brescia ha incassato la sfuriata della Bertram che ha toccato anche il +10 nel secondo quarto, ma non è mai stata passiva e nelle pieghe della gara ha trovato il modo di risalire lentamente la china. Il parziale di 16-4 a cavallo dei quarti centrali è stato la giusta ricompensa per aver aspettato senza lasciarsi trascinare dalle correnti.

Gran lavoro della difesa

A propiziarlo è stata la difesa biancoblù, che si è superata una volta di più, soprattutto considerando l’assenza del fondamentale Ndour, concedendo solo 7 punti in quasi 7 minuti di terzo quarto. Encomiabile il lavoro sul pacchetto esterni avversario, con il terzetto Vital-Hubb-Baldasso che stava viaggiando a quasi 43 punti di media, tenuto a soli 28.

Basket, gli scatti di Germani-Tortona - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Sei in doppia cifra

Dall’altra parte del campo i giocatori a disposizione si sono suddivisi le responsabilità chiudendo in sei oltre la doppia cifra, guidati da uno stellare Burnell, autore di 19 punti in uscita dalla panchina. Ottimo anche l’apporto di Rivers, che ha risposto presente alla necessaria chiamata alle armi con 16 punti senza sbagliare una singola scelta.

Ma a portare la nave in porto è stato un inarrestabile Miro Bilan. Doppia-doppia per il croato che ha dominato il duello con Olejniczak piazzando 10 dei suoi 19 punti finali nel quarto periodo. Brescia resta così l’unica squadra imbattuta in casa dell’intero campionato bissando il record stabilito nella scorsa stagione di 12 vittorie a fronte di tre sconfitte nel girone d’andata. La truppa di Cotelli dimostra ancora una volta di avere dentro di sé qualcosa di speciale e che il rifiuto della sconfitta ti può portare davvero lontano.