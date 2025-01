Oggi parte la Winter Marathon: boom di iscritti per la nuova edizione

Una «classica» di tendenza. Possibile? Nel caso della Winter Marathon è così, perché la gara che ha il suo cuore pulsante a Madonna di Campiglio (da dove partirà stasera alle 19) non si accontenta di essere – con la 37ª edizione – la più longeva competizione invernale di auto storiche, ma nel 2025 riesce addirittura a superarsi facendo registrare un +10% di iscritti.

Orgoglio

«La crescita delle adesioni? La cornice e la qualità della gara influiscono certamente ed avere tanti giovani in più è un bene per la disciplina, abbastanza seguita soprattutto nel Bresciano. Ma alla base c’è il lavoro fatto negli anni: se agisci in un certo modo, i riscontri ci sono», commenta con orgoglio Andrea Vesco, che con la Vecars allestisce la manifestazione al via questa sera (ore 19) dalla centrale piazza Righi a Madonna di Campiglio.

I campioni

Tutti vanno alla caccia di Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, col pilota tre volte vincitore, sulla stessa Fiat 508C del 1937 con cui si imposero nella passata edizione. Ma il dato che impressiona è il numero degli equipaggi, ben 132, con una crescita del 10% rispetto all’edizione 2024 e in genere alle ultime quando si attestavano sempre tra 115 e 120.

Edoardo Bellini e Roberto Tiberti - Foto © Pierpaolo Romano

I marchi automobilistici rappresentati sono invece 17, con alcune «chicche» come la presenza di una Lancia Stratos o di una Fiat 131 Abarth. I concorrenti vengono da 8 differenti nazioni per affrontare il nuovo percorso lungo oltre 540 chilometri – ancora diviso in due tappe, con finale sabato invece sul laghetto ghiacciato del paese trentino – che promette spettacolo. Un tracciato che prevede di fatto 17 ore di guida, 14 passi dolomitici e 65 prove cronometrate oltre a 6 di media, che fanno della 37ª edizione la Winter Marathon più difficile di sempre.

Meteo

Le previsioni della settimana non indicano bel tempo, ma l’organizzazione è pronta a tutto: «I concorrenti vogliono sempre la neve e sono preparati – spiega Vesco –. Noi non abbiamo avvisaglie particolari per i passi dolomitici, ma per ogni giornata ci muoveremo di conseguenza».

Per la buona riuscita della manifestazione, ovviamente, la Winter Marathon si avvale dell’ausilio di partner qualificati. Tra i main sponsor ci saranno Sparco, Famila, le new entry Closebax Sd shampoo e Morbio costruzioni, Aspireco e DimmidiSì. Fra i top sponsor, invece, oltre a Villa Trasqua, azienda vinicola di Castellina in Chianti (Siena), già produttore del vino rosso ufficiale della Mille Miglia, ci saranno Bsa sospensioni, Busi group, GuarniMed, Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo, Bresciangrana, Arexons e Promotica.

Come seguirla

Come sempre sarà capillare la copertura dell’Editoriale Bresciana per la Winter Marathon. In primis sarà Teletutto ad aprire finestre sulla più antica gara invernale di autostoriche. Collegamenti in diretta sono previsti nell’edizione serale odierna, nelle due edizioni di domani e in quella delle 12.30 di dopodomani, mentre uno speciale racconterà poi lo spettacolo finale sul laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio. Ma sia giovedì che venerdì sera ci saranno collegamenti anche all’interno di Teletutto racconta.

Non sarà però l’unico mezzo che coprirà la manifestazione. Ampi resoconti sull’edizione cartacea del Giornale di Brescia e aggiornamenti in tempo reale anche sul nostro sito internet. Infine, svariati collegamenti giornalieri saranno aperti anche sulle frequenze di Radio Bresciasette.