Winter Marathon 2025, il fascino del nuovo percorso

Mancano poco meno di due mesi alla 37esima edizione della Winter Marathon, in programma a Madonna di Campiglio dal 23 al 26 gennaio. Ma già i motori si scaldano con grandi novità. La prima riguarda il nuovo percorso di oltre 540 chilometri - predisposto dagli organizzatori nuovamente in 2 tappe - che la rende la più lunga e impegnativa Winter Marathon di sempre, grazie a un totale di 17 ore di guida e 14 passi dolomitici. Previste 65 prove cronometrate più 6 di media con 22 rilevamenti segreti misurati con il collaudato sistema di tracking Gps di Be Traced.

La gara, che vedrà le verifiche al Savoia Palace Hotel e in Piazza Sissi giovedì 23 gennaio dalle ore 11 alle 17, partirà alle 19 dalla centrale Piazza Righi con le vetture impegnate in un percorso di 110 km. Auto che, attraverso il valico del Passo Tonale, arriveranno fino al controllo timbro in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno prima della cena. Ritorno a Campiglio a partire dalle ore 23.30.

Venerdì 24, dalle ore 10.30, la partenza della seconda tappa di 430 km attraverso le strade e i passi dolomitici più famosi del Trentino-Alto Adige: la prima parte porterà i concorrenti verso la bassa Val Rendena con i passaggi a Tione, sul Passo Duron e Ponte Arche fino al controllo orario previsto a Molveno (lì anche il pranzo gara).

Il tracciato della Winter Marathon 2025

Alle 13.15 la ripartenza verso Andalo, Taio e Romeno fino alla cima del Passo della Mendola e il successivo controllo orario al Golfclub di Appiano sulla Strada del Vino; dopo il passaggio da Bolzano le vetture affronteranno l’ascesa verso Tires e i Passi Nigra e Costalunga prima della discesa in Val di Fassa e il transito da Canazei.

Momenti che anticiperanno la più impegnativa salita della gara verso i 2.239 metri del Passo Pordoi; dopo il controllo orario in centro ad Arabba gli equipaggi saliranno verso il Passo Campolongo verso Corvara per poi valicare il Passo Gardena prima e scendere poi per i passaggi a Ortisei, sul Passo Pinei, a Castelrotto e Fiè allo Sciliar con il rientro a Bolzano previsto alle 20.30.

L'arrivo della Winter Marathon 2024

L’ultima parte di gara dopo la sosta prevederà il passaggio sul Passo Palade e successivamente il rientro attraverso la Val di Non e la Val di Sole con il controllo orario finale di Folgarida, che anticiperà come di consueto il rientro della prima auto in Piazza Righi a Campiglio previsto a mezzanotte.

Lo spettacolo riprenderà sabato alle ore 13.15 sul lago ghiacciato di Campiglio con lo svolgimento dei due classici trofei-spettacolo fuori classifica che anticiperanno la cena finale e le premiazioni.