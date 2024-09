Tutto pronto per il Brescia Grand Prix

Ci saranno i migliori atleti al mondo alla prima edizione del Brescia Grand Prix domenica al campo Gabre Gabric di Sanpolino. Sedici medaglie olimpiche e una trentina di atleti saliti sui podi delle competizioni più importanti dell’ultimo ciclo olimpico.

Brescia si prepara a diventare, grazie all’investimento del Palaindoor, una delle principali case dell’atletica italiana: «Siamo entusiasti per la giornata, per la presenza di atleti importantissimi e dei loro team – ha detto la sindaca Laura Castelletti durante la conferenza di presentazione dell’evento -: sarà un modo bellissimo per chiudere una stagione straordinaria per l’atletica azzurra».

Leggi anche L’oro olimpico Letsile Tebogo a Brescia per il Grand Prix di atletica

L’appuntamento, per i fortunati che sono riusciti ad acquistare un biglietto, è dalle 14 con il salto con l’asta (per gli altri sarà possibile seguire le gare su Sky Sport Arena): «Orgogliosi e onorati di ospitare questa manifestazione – ha commentato l’assessore allo sport Alessandro Cantoni - . La costanza e l’impegno di questi super atleti può insegnare molto ai giovani, ma anche a noi adulti: alzare sempre l’asticella e provare a migliorarsi ogni giorno per raggiungere un obiettivo».

Leggi anche Ta Lou e Tortu a Brescia per la prima edizione del Grand Prix

I grandi atleti

Il Grand Prix organizzato con la collaborazione della Rosa Associati vedrà sul campo atleti del calibro di Beatrice Chebet, Letsile Tebogo, Masai Russel, Anna Ryzhykova, Lorenzo Simonelli, Francesco Pernici e Anna Gerashchenko: «Per come ci siamo trovati a Brescia – ha ammesso Giacomo Tortu Raptors di Milano – speriamo di fare altre centinaia di edizioni qui. Abbiamo scelto Brescia perché vanta uno dei settori giovanili migliori d’Italia gestito in modo formidabile dalla Federazione, perché è il luogo di nascita e crescita di un campione come Jacobs, perché ha una storia sportiva molto importante e perché è già sede di allenamento di atleti di altissimo livello. Senza dimenticare gli investimenti economici che l’amministrazione ha fatto in questi anni sulle strutture sportive».