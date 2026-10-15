Tre bresciani ai Mondiali Ironman: hanno conquistato il pass per gli Usa

Tre bresciani parteciperanno, il mese di agosto del prossimo anno, ai Mondiali Ironman che si terranno a Chattanooga, Tennessee, negli Stati Uniti. Si tratta di Marta Sangiorgi, Michael Guzzi e Gianluca Becchetti, che hanno conquistato il pass mondiale al recente Ironman 70.3 Italy disputato a Cervia.
Becchetti
Becchetti è un atleta piuttosto noto da tempo in Valgobbia. Nato e cresciuto a Lumezzane, ha iniziato il percorso sportivo nel minibasket. Per oltre trent'anni la pallacanestro è stata la sua vita. Nel 2023, la trasformazione. «Quell’anno - spiega - ho intrapreso la sfida del triathlon. Una disciplina che richiede dedizione, costanza e una capacità di organizzare il proprio tempo, soprattutto quando si deve conciliare l'attività sportiva con il lavoro e la famiglia». In pochi anni il triathlon è diventato predominante, portando Gianluca a completare tre Ironman Full Distance, una delle prove di endurance più dure al mondo: a Cervia nel 2024, Klagenfurt nel 2025 e Vitoria-Gasteiz nel 2026. Proprio a Cervia, come detto all’inizio, è arrivata a fine settembre la soddisfazione della qualificazione iridata.
Il legame con Lumezzane
Un traguardo prestigioso, non c’è che dire, il riconoscimento di anni di sacrifici e di allenamenti affrontati con passione e determinazione. La soddisfazione arriva in un anno particolarmente importante per l’atleta valgobbino: nel marzo scorso è diventato padre di Giacomo. Un evento che ha cambiato le priorità e dato ancor più valore a ogni obiettivo raggiunto. «Per arrivare al mondiale ho avuto il supporto della mia compagna Giulia e di tutta la mia famiglia. Nonostante gli impegni professionali e sportivi mi abbiano portato spesso lontano, il legame con Lumezzane è fortissimo. È qui che ho imparato il valore dello sport, del sacrificio e della perseveranza. Portare il nome della mia città nelle competizioni internazionali è per me motivo di grande orgoglio».
Ma poiché gli obiettivi sono migliorabili sempre, il prossimo è quello di arrivare al top, conquistando la qualificazione all'Ironman World Championship di Kona, alle Hawaii, la gara regina del triathlon mondiale.