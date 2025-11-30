Stragardalake Desenzano, una prima da record: superati i 2.500 iscritti

Presentata la nuova manifestazione podistica che si terrà l’11 gennaio: tre percorsi da 5, 10 e 21 chilometri per tutti

Autorità e organizzatori alla presentazione della Stragardalake - © www.giornaledibrescia.it

È nata da un’idea di Tazio Palvarini cinque mesi fa ed ha già stabilito un record eccezionale: alla sua prima edizione può già annoverare oltre 2.500 iscritti con una buona rappresentanza di atleti stranieri provenienti da 18 Nazioni nel mondo. La Stragardalake che si disputerà l’11 gennaio 2026 è già un successo celebrato anche in sede di presentazione svoltasi al Castello. Gli interventi A fare gli onori di casa l’assessore allo sport del comune gardesano Pietro Avanzi insieme al consigliere d