Stragardalake: premio del GdB al team aziendale più numeroso

Ultimi dettagli da sistemare e poi non resterà che attendere la marea di oltre tremila partenti più familiari al seguito che domenica invaderanno il centro di Desenzano del Garda per la prima, storica edizione, della Stragardalake organizzata in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale desenzanese, in particolare con l’Assessorato allo sport del comune gardesano guidato da Pietro Avanzi.

A differenza di altre manifestazioni podistiche competitive e non la Stragardalake si caratterizza per una serie di manifestazioni collaterali, dai punti musica (ben sette allestiti lungo il tracciato che coinvolge tutte le frazioni di Desenzano e il basso Garda) e food (prodotti tipici locali, c’è persino un punto gelato) che coinvolgeranno tutti i partecipanti in una grande festa di popolo.

Il premio «Team business»

A fianco della Stragardalake ci sarà anche il Giornale di Brescia in qualità di media partner e in occasione dell’anniversario degli 80 anni dalla nascita del primo quotidiano di Brescia e provincia, il GdB mette in palio un premio particolare denominato «Team business» (il premio consisterà in una targa trofeo per l’azienda e prodotti del territorio per i vincitori). Si tratta di una challenge aperta a tutti (per la manifestazione non competitiva o competitiva, a scelta!) che invita aziende e team di lavoro a correre o camminare insieme, lungo uno dei tre spettacolari percorsi a scelta ovvero, fra 5-10-21 chilometri. Il premio messo in palio dal Giornale di Brescia sarà destinato al team aziendale più numeroso iscritto alla manifestazione.

«Team business» diventa un manifesto di successo per le aziende che possono includere la partecipazione alla Stragardalake nelle attività di team building, termine che designa la «costruzione della squadra» e aiuta le aziende e i loro dipendenti a fare squadra migliorando i rapporti interpersonali all’interno dell’azienda e di conseguenza anche le performance e la produttività aziendale.

Partecipare alla Stragardalake è quindi un’occasione unica per rafforzare spirito di squadra e coesione aziendale, promuovere uno stile di vita sano e attivo, valorizzare l’immagine aziendale sul territorio, condividere un’esperienza fuori dall’ufficio, fare rete con altre realtà locali. L’iniziativa è inclusiva e accessibile a tutti: non è richiesta una preparazione sportiva specifica, ogni partecipante potrà scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze. All’iscrizione basta segnalare il nome della propria azienda o squadra.

Tre percorsi

La Stragardalake alla sua prima edizione ha già battuto un record: oltre tremila iscritti con una folta rappresentativa di stranieri fra la parte competitiva e non ago. I percorsi da 10 km e 21 km competitivi sono certificati Fidal e costituiscono la prima mezza maratona ufficiale del 2026. Ma ci sarà anche un folto gruppo di partecipanti che vorranno godersi una passeggiata in compagnia. Per ulteriori info www.stragardalake.it.