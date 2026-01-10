Stragardalake: domani la carica dei tremila podisti a Desenzano

Il primo grande evento sportivo di massa nel Bresciano del 2026 si disputa domani mattina a Desenzano e si chiama Stragardalake. Sarà la prima mezza maratona dell’anno e nonostante sia la prima edizione è già un successo clamoroso. Sold out da settimane, la manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune del basso Garda, vedrà al via domani dal lungolago Cesare Battisti oltre tremila partecipanti.

Tre opzioni

Tre i percorsi tra cui scegliere, almeno due le modalità per affrontarli. Ci saranno la classica mezza maratona competitiva per i tesserati Fidal oppure non competitiva, la 10 chilometri anche questa competitiva e non e infine la 5 km urban non competitiva ma con finale sprint per chi volesse cimentarsi.

La grande curiosità per questa manifestazione alla sua prima edizione è il gran numero di partenti provenienti dall’estero che si godranno il lago fuori stagione ed è un obiettivo centrato per gli organizzatori il cui scopo è favorire l’allungamento della stagionalità sul Garda e in particolare a Desenzano.

Pacco gara e orari

Il programma per i partecipanti alla manifestazione inizierà già oggi con la consegna del pacco gara che contiene oltre al pettorale, gadget dei prodotti sponsor, alla palestra del liceo Bagatta di Desenzano dalle 15 alle 19. Domani invece per i partecipanti inizierà il ritrovo dalle 7.30 con la partenza della mezza maratona in programma alle ore 9. Dieci minuti dopo toccherà agli atleti impegnati nella 10 chilometri mentre alle 9.15 spazio alla Urban non competitiva. Al termine della manifestazione sono previste le premiazioni in piazza Cappelletti.

La manifestazione prevede anche un premio speciale del Giornale di Brescia in occasione degli 80 anni della testata giornalistica denominato team Business e destinato al gruppo aziendale più numeroso iscritto che può inserire la partecipazione all’evento fra le attività di team building.

Leggi anche Stragardalake: premio del GdB al team aziendale più numeroso

Ristori e accoglienza

Lungo i tracciati che coinvolgono il Basso Garda e le colline moreniche sono previsti fino a sette punti ristoro con musica e cibi locali, in uno c’è persino il gelato. Perché il proposito degli organizzatori è quello di vivere la giornata come una festa di sport salute e riscoperta del territorio.

Per unire storia e tradizione il comitato organizzatore ha pensato bene di accogliere i partecipanti alla partenza con i personaggi in costume della famosa battaglia risorgimentale di San Martino e Solferino. Per ricordare a tutti che il lago ha visto svolgersi sul proprio territorio eventi di grande importanza storica. Oltre al turismo, allo sport e al divertimento, quindi un pizzico di cultura locale che non guasta mai.