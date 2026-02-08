Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Combinata a squadre, Franzoni cercherà la medaglia olimpica con Vinatzer

Fabio Tonesi
Il miglior discesista azzurro e il primo slalomista proveranno a mettere i bastoni tra le ruote agli svizzeri domani alle 10.30 e alle 14
Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer
Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer
AA

Giovanni Franzoni cercherà la seconda medaglia olimpica insieme ad Alex Vinatzer. Il direttore tecnico Max Carca ha comunicato da poco le formazioni per la combinata a squadre di domani (discesa alle 10.30, manche unica di slalom alle 14) e alla fine la scelta è stata la più ovvia: mettere il miglior discesista azzurro insieme al primo slalomista, per provare a mettere i bastoni fra le ruote ai fortissimi svizzeri.

Detto di Franzoni-Vinatzer, le altre coppie saranno Dominik Paris-Tommaso Sala, Mattia Casse-Tommaso Saccardi e Florian Schieder-Tobias Kastlunger.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Olimpiadi di Milano-CortinaGiovanni FranzonisciBormio
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario