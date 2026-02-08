Combinata a squadre, Franzoni cercherà la medaglia olimpica con Vinatzer

Giovanni Franzoni cercherà la seconda medaglia olimpica insieme ad Alex Vinatzer. Il direttore tecnico Max Carca ha comunicato da poco le formazioni per la combinata a squadre di domani (discesa alle 10.30, manche unica di slalom alle 14) e alla fine la scelta è stata la più ovvia: mettere il miglior discesista azzurro insieme al primo slalomista, per provare a mettere i bastoni fra le ruote ai fortissimi svizzeri.

Detto di Franzoni-Vinatzer, le altre coppie saranno Dominik Paris-Tommaso Sala, Mattia Casse-Tommaso Saccardi e Florian Schieder-Tobias Kastlunger.