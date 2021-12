Sabato pranzo con la FeralpiSalò, domenica d'altri tempi

Un sabato ricco di appuntamenti e una domenica stile vecchi tempi, con Brescia e Pallacanestro Brescia tra pomeriggio e prima serata, entrambe in casa. L’ultimo fine settimana sportivo prima di Natale offre parecchi spunti agli appassionati.

Si parte come detto sabato e all’inusuale ora di pranzo (le 13) con la serie C e la FeralpiSalò, che dopo il pareggio in casa col Piacenza rende visita al Renate. Diretta testuale su questo sito.

In campo va anche la serie D alle 14.30, che poi tornerà in campo mercoledì prossimo: Desenzano Calvina e Franciacorta anticipano i rispettivi impegni, mentre il Breno scenderà in campo domenica.

Alle 15 invece sarà l’An Brescia a scendere in acqua per il turno di campionato della serie A di pallanuoto: avversaria a Mompiano la Lazio, test in preparazione della sfida di Champions di martedì prossimo sempre a Brescia contro l’Olympiacos. Nella serie A2 maschile ultima gara prima della sosta natalizia anche per la Waterpolo.

Nel basket in campo la serie A2 femminile: l’Rmb Brixia sarà a Milano alle 18, mentre per quanto riguarda il volley ultima giornata anche qui prima della pausa per la serie B maschile e femminile.

Domenica occhi sul Brescia e sulla Germani: partiamo dalle rondinelle che alle 14 al Rigamonti ricevono il Cittadella. Obiettivo ritrovare la retta via anche in casa, quella che in trasferta a portato a quattro successi di fila l’ultimo dei quali a Ferrara contro la Spal. Pippo Inzaghi deve rinunciare a Van de Looi, squalificato un turno. Radiocronaca della sfida sulle frequenze di radio Bresciasette, aggiornamenti in tempo reale su Teletutto dalle 13.30 con Tutti in campo, cronaca testuale su questo sito con inoltre le parole dei protagonisti nel post partita.

La Germani Pallacanestro Brescia, palla a due alle 19, ospita invece al PalaLeonessa la Vanoli Cremona: una sfida in cui il quintetto di Magro vuole mettere la stessa grinta mostrata a Milano, ovviamente però portando a casa i due punti. Anche in questo caso radiocronaca diretta della sfida su Bresciasette e aggiornamenti in tempo reale su questo sito.

Nel volley in campo la serie A2 maschile e femminile: la Consoli è di scena alle 19 a Bergamo, la Banca Valsabbina alle 17 affronta in trasferta l’Altino Volley. Match visibile su Teleutto2, canale 87 del digitale terrestre. Valsabbina che poi mercoledì sarà impegnata nei quarti di Coppa Italia contro Talmassons.

Per il basket di A2 infine l’Agribertocchi Orzinuovi, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, cerca punti a Pistoia.

