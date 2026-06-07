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Roland Garros: Cobolli cede al quinto set, per Zverev primo titolo slam

L’azzurro lotta, ma deve arrendersi al tedesco con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1
Flavio Cobolli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Flavio Cobolli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Flavio Cobolli a un passo dal sogno al Roland Garros. L'azzurro lotta in finale e cede al quinto set ad Alexander Zverev che vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero tre al mondo è il primo titolo Slam.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Roland GarrosFalvio CobolliAlexander ZverevParigi
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