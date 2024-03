Pioggia e vento sferzano la Brescia Art Marathon

Per la festa della corsa sono quasi ottomila persone a prendere parte stamane alle iniziative legate alla Brescia Art Marathon. Un appuntamento all’insegna del maltempo che però non sembra aver smorzato gli animi degli atleti. Anzi. Equipaggiati con accessori anti pioggia più o meno tecnici – tra gli amatori c’è chi si accontenta di ripararsi con i sacchi gialli della plastica – si sono presentati puntuali ai nastri di partenza.

Il via alla corsa

La 42 chilometri ha preso il via puntuale alle 8.30 sotto gli occhi della sindaca Laura Castelletti: via san Faustino si è colorata del fiume di runner. Tolte le protezioni per la pioggia sono stati attivati i gps e poi via per 42,195 km - o poco più di 21 - prima dell'arrivo in piazza Loggia.

Contemporaneamente da via X giornate è partita la gara fast, quella di 10 km, che porterà i vincitori sotto il Palazzo comunale. Il tempo certamente non è clemente, ma la risposta è stata comunque ampia, come ci si aspettava dopo le iscrizioni.

Un fiume di runner colora san Faustino: Bam al via - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Aggiungendoci anche i bambini che hanno corso ieri a Campo Marte e i fanciulli che accompagneranno i genitori nella camminata, ci si avvicinerà alla fatidica cifra di 8mila.

Il podio della 10 chilometri

Il bergamasco Pietro Cambianca dell'Atletica Valbrembana ha vinto la gara fast 10km. Secondo Stefano Goffi della Vighenzi Padenghe e sul terzo gradino del podio Riccardo Marino della Ctl atletica.

Orari

Come detto il via è stato dato alle 8.30, gli arrivi in piazza Loggia sono previsti dalle 9 in poi. Nelle tre gare competitive la Bam è più internazionale del solito, con 20 nazioni rappresentate: a guidare è ovviamente l’Italia, seguita da Gran Bretagna e Russia. C’è tanta Europa, ma anche l’Asia con la Cina, il Sudamerica col Brasile e il Nordamerica col Canada. La Lombardia, davanti a Puglia e Veneto, è la regione che vanta il maggior numero di iscritti, ma tutte e venti i distretti italiani sono presenti. Purtroppo non ci sarà parità di genere e, anzi la partecipazione femminile resta ancora su numeri circoscritti: le donne saranno meno di un quarto degli iscritti.

Bam sotto la pioggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Spulciando poi le date di nascita, il più anziano tra i maschi è Vincenzo Mason, 83 anni, mentre la più matura in campo femminile è Eugenia Delbarba, una classe 1946.

Leonessa ecologica

Oggi la zona all’interno delle mura venete è chiusa al traffico dalle 8.30 alle 14. Si potrà viaggiare con i mezzi pubblici per l’intera giornata con un unico biglietto.

In diretta radio

Radio Bresciasette

Il team di radio Bresciasette segue in diretta la Bam - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

C’è anche Radio Bresciasette ad accompagnare il popolo della corsa per l’edizione numero 22 della Brescia Art Marathon. Alle frequenze 89.2, 94.8 e 95.1 è in diretta dalle 7.45 in via san Faustino per il via delle gare competitive (42,195 e 21,097 chilometri), dopodiché dalle 9 è in piazza Loggia per seguire gli arrivi delle varie manifestazioni. Ai microfoni ci saranno Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli per seguire la Bam ed intervistare i protagonisti.