Il 10 marzo si corre la Brescia Art Marathon, e sarà una domenica ecologica

Si corre domenica la 22esima edizione della Brescia Art Marathon, con partenza e arrivo dei percorsi di 42 km e 21 km da Piazza Loggia. Nell’occasione si svolgerà la domenica ecologica, che offrirà la possibilità a famiglie e amici dei partecipanti di godersi partenza e arrivo della gara, ma anche ai cittadini di vivere in modo sostenibile la propria città e ai turisti di godersi la visita a Brescia tranquillamente a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici.

Gli effetti sulla viabilità

In occasione della domenica ecologica, il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare privato dalle ore 8.30 alle ore 14. Il divieto di circolazione varrà in particolare per l’area delimitata esternamente dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo.

Lungo queste vie, pur non essendo operante il divieto, è preferibile non utilizzare mezzi privati almeno al mattino dal momento che saranno parte del percorso della Brescia Art Marathon.

Il biglietto unico

Per agevolare tutti coloro che vorranno scoprire la città senza traffico o godersi una domenica tranquilla senza lo stress della guida e della ricerca di parcheggio, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l’intera giornata di domenica 10 marzo 2024 con il biglietto unico. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità.

Il biglietto unico avrà validità per i titoli di viaggio acquistati tramite tutte le modalità messe a disposizione dal Gruppo Brescia Mobilità (dunque anche in caso di acquisto con Bresciapp! o Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno delle stazioni metro e a bordo autobus).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 e può essere contattato chiamando il numero 030 3061200, via WhatsApp al numero 340 0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.