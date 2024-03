La Brescia Art Marathon fa il pienone: 8mila gli iscritti totali

Non ci saranno i big africani, il percorso potrebbe essere bagnato (le previsioni meteo parlano infatti di una domenica di pioggia), eppure la Brescia Art Marathon farà il pienone. Al via delle tre distanze competitive (maratona, mezza maratona e 10 chilometri) si attendono quattro mila podisti, pronti a vivere le diverse anime della città, che diventano 8.000 con gli appuntamenti non competitivi.

Percorso lungo

La maratona toccherà la Brescia storica, con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche quella industriale e verde nelle zone periferiche. L’altimetria è un continuo alternarsi di leggeri saliscendi. Dopo la partenza da via San Faustino, ci si dirigerà a nord, col passaggio vicino allo stadio al settimo chilometro. Dopo il 15esimo, la maratona entrerà nel territorio di Cellatica alla Fantasina, poi al giro di boa si tornerà sulle strade di Brescia passando dal villaggio Badia. Finale insidioso, perché a cominciare da viale Bornata e viale Venezia si tornerà a salire, sempre lievemente. Al 38esimo chilometro si passerà davanti al museo della Mille Miglia, per poi approdare in centro storico da via Musei. Dopo aver ammirato il Capitolium, si attraverserà l’arco del Broletto, ritrovandosi in piazza Paolo VI. Tra Duomo Nuovo e Vecchio mancheranno 700 metri al traguardo di piazza Loggia.

Gli eventi tecnici di contorno

Tre gli eventi tecnici di contorno: oggi la Tomorrow Runners a Campo Marte è dedicata agli alunni delle classi quarta e quinta delle scuole primarie della città. E come da tradizione aprirà ufficialmente la Bam.

Domani Sportland Easy Run 10K (la 10 chilometri non agonistica) e Family Walking (la passeggiata per le famiglie). La Easy Run è una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti, senza obbligo di certificato medico. Il via sarà dato alle 8.50 e ci si potrà iscrivere oggi (per tutto il giorno) e domani (fino a mezz’ora prima della partenza) al Marathon Village. La quota di partecipazione comprende la maglia ricordo (da indossare), il pettorale, il ristoro finale e il deposito della sacca con gli indumenti personali.

La Family Walking, organizzata con il supporto tecnico di Uisp Brescia e in collaborazione con Ail, Avis e Admo, partirà alle 10 e si concluderà in piazza del Mercato dopo 5 chilometri da percorrere interamente nel centro storico. Le famiglie potranno così trascorrere una mattinata stando insieme, rilassandosi, divertendosi e contribuendo alla raccolta fondi a favore di «Quest’estate ho incontrato Avis», un progetto che per la prima volta si rivolge ai giovani in un contesto diverso dalla scuola.

Orari

L’alba e il tramonto della mezza maratona saranno in comune con la maratona, mentre il tratto centrale della 21 chilometri e 97 metri si snoderà lungo le piste ciclabili. Tutte le partenze avverranno alle 8.30, dopo che la cantautrice bresciana Elodea avrà intonato l’Inno di Mameli.

Gli appuntamenti di sabato

Oggi alle 11 e alle 17 sarà possibile colloquiare con la star della maratonina, l’ultrarunner Giorgio Calcaterra, a disposizione delle domande dei runner o dei curiosi, nello stand di EthicSport, azienda di cui è ambasciatore. «Re Giorgio», come è soprannominato nell’ambiente, sulle strade di Brescia testerà la forma in vista della maratona di Roma di domenica 17. Sempre al villaggio alle 15.30 Huber Rossi, responsabile valutazione funzionale di Marathon Center, e Sara Campagna, specialista in medicina dello sport, incontreranno i maratoneti per discutere di preparazione fisica e nutrizione.

In diretta radio

Ci sarà anche Radio Bresciasette ad accompagnare domani il popolo della corsa per l’edizione numero 22 della Brescia Art Marathon.

La radio dei bresciani (alle frequenze 89.2, 94.8 e 95.1) sarà in diretta a dalle ore 7.45 in via San Faustino per il via delle gare competitive (42,195 e 21,097 chilometri), dopodiché dalle 9 ci si trasferirà in piazza Loggia per seguire gli arrivi delle varie manifestazioni. Ai microfoni ci saranno Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli per seguire la Bam ed intervistare i protagonisti.