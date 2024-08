«Per noi e per Anna l’avventura più bella»

Giuliano Danesi · papà di Anna Danesi

Verso la finale le emozioni sono davvero tantissime

La capitana dell'Italvolley femminile Anna Danesi © www.giornaledibrescia.it

Siamo arrivati a Parigi, mia moglie Marta, mia figlia Federica ed io per stare vicini ad Anna, qualche giorno fa: le emozioni sono fortissime, siamo in mezzo a gente che proviene da tutto il mondo, che tifa per lo sport, l'atmosfera che si respira è difficile da rendere a parole. Giovedì, poi, prendendo parte alla semifinale Italia-Turchia, abbiamo partecipato a qualcosa di incredibile, vissuto una fibrillazione tremenda, con i pensieri che correvano veloci portandoti a ipotizzare di tutto. Segu