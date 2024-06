Per la prima volta a Brescia gli Italiani di atletica paralimpica

Per la prima volta Brescia ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica sabato 29 e domenica 30 giugno. La due giorni, che sarà in scena al campo sportivo Gabre Gabric a Sanpolino, ci saranno 165 atleti, 18 guide per un totale di 45 società sportive.

«Per noi è un onore e un vanto ospitare questa manifestazione sportiva così importante – ha detto durante la conferenza stampa l’assessore allo sport del comune di Brescia Alessandro Cantoni -. Crediamo sia necessario, soprattutto in questo periodo della storia, puntare sullo sport come strumento per ritrovare i valori del vivere bene all’interno di una comunità».

L’occasione

Un appuntamento importante quello di questo fine settimana perché assegnerà prestigiosi titoli nelle varie specialità, ma per qualche atleta sarà anche l’ultima occasione per strappare un pass per le Paralimpiadi di Parigi: «Il Campionato italiano rappresenta tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e un’opportunità per crescere insieme – ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Sandrino Porru -. Grazie a questi eventi si abbattono barriere mentali e culturali perché quello che conta è la prestazione finale non chi la ottiene. Una possibilità di esprimere la bellezza che sta dentro ciascuno di noi».

Il portabandiera

Valore atletico e umano, rappresentato benissimo da Davide Bartolo Morana atleta paralimpico e portabandiera ai mondiali di Kobe lo scorso maggio: «Nel 2018 una meningite batterica mi ha causato l’amputazione degli arti – ha raccontato – e posso dire che da quel momento vivo in un sogno costante. Un onore per me rappresentare la mia Nazione agli eventi sportivi e combattere per raggiungere risultati che non avrei mai sperato. Non nego sia una condizione dura e difficile, c’è bisogno quotidiano di forza di volontà, caratteristica che riesco a prendere dallo sport che mi spinge ogni giorno a superare i miei limiti».