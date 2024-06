Brescia torna capitale del nuoto paralimpico

Brescia torna la capitale del nuoto paralimpico sabato 6 e domenica 7 luglio. Come lo scorso anno la Federazione ha accettato la candidatura bresciana portando a Lamarmora i campionati di società e i campionati assoluti estivi. Una festa che per molti atleti sarà l’ultima fatica prima delle Olimpiadi di Parigi. Qualcuno, infatti, è alla ricerca degli ultimi pass disponibili per la convocazione alla competizione dei cinque cerchi.

«Siamo come sempre molto orgogliosi come società di ospitare un appuntamento così importante in una delle piscine più belle d’Italia – dice il presidente della Polisportiva Bresciana No Frontiere, Nunzio Bicelli - . Saranno le ultime gare prima della partenza della nostra nazionale verso la capitale della Francia. Speriamo di portare almeno due nostri atleti».

A Rio la Polisportiva aveva contribuito per la spedizione con tre atleti, a Tokyo con Federico Bicelli. Lui, anche se manca l’ufficialità, dopo il record del mondo di Berlino, è già in lista, mentre potrebbe aggiungersi il suo compagno di squadra Alessandro Conti: «Sono gare molto importanti e il livello sarà alto e questo è fondamentale per preparasi bene per Parigi - commenta Bicelli - . Farò i 50 stile, 100 dorso e 400 stile. Siamo in un periodo di carico, ma cercherò di fare al meglio».